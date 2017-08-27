⁠⁠⁠منصة موسكو حائرة بين رحيل الأسد وبقائه - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال قدري جميل، رئيس منصة موسكو، في مؤتمر صحافي متلفز، عقد في العاصمة الروسية، ونشره على صفحته الرسمية ” فيسبوك ” ، إن الحل الذي وصفه بالثالث، ما بين بقاء الأسد أو رحيله، هو ” لا للبقاء ولا للرحيل ” ، معتبراً أن هذا الأمر متروك ” للتفاوض ” ، على حد رأيه.

وأوضج رئيس منصة موسكو أن موضوع رحيل بشار الأسد يبحث خلال المفاوضات، كيلا تتم عرقلتها مع عدم الأفصاح بذلك ، قبل المفاوضات .

وأشار إلى أن ” كل واحد يحكي اللي براسو ” أي يمكن لأي طرف أن يطرح ما يريد كما أنه ” لا للرحيل ” لا يعني أنه يقول ” نعم للبقاء ” . موضحاً وجود ” حل ثالث ” برأيه، مفاده ” لا للبقاء ولا للرحيل ” . وأن هذا الموضوع ” خاضع للاتفاق ” بين أطراف المعارضة السورية، من أجل ” توفير ظروف حضور الجميع للمفاوضات المباشرة ” وفقاً لقوله.

وكانت المباحثات التي عقدتها الهيئة العليا للمفاوضات السورية، في العاصمة السعودية الرياض، مع منصّتي موسكو والقاهرة المعارضتين، قد انتهت دون الاتفاق على تحديد مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد الاختلاف الواضح ما بين منصة موسكو، والهيئة العليا، حول هذا الموضوع.