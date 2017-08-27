 غضب نصراوي بعد قرار المدرب جوميز - صحيفة صدى الالكترونية

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غضب نصراوي بعد قرار المدرب جوميز

غضب نصراوي بعد قرار المدرب جوميز
الرياض(صدى):

يبدأ لاعبو نادي النصر  اعتبارًا من اليوم الأحد إجازة، تستمر لمدة أسبوع، وذلك بقرار من البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني للفريق.

وأثار قرار جوميز دهشة بعض النصراويين، الذين يعتبرون أن سبعة أيام إجازة للاعبين في مثل هذا التوقيت من الموسم، فترة طويلة، على اعتبار أن الموسم لا يزال في بدايته.

ويستأنف لاعبو النصر تدريباتهم يوم الأحد المقبل، حيث يدرس الجهاز الفني مع الإدارة فكرة إقامة معسكر خارجي بالإمارات أو الاكتفاء بالتدريبات اليومية بمقر النادي بالرياض، لحين عودة مباريات الدوري يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل.


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