طارق كيال يوجه رسالة الى جماهير الاخضر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طالب طارق كيال المشرف العام على المنتخب السعودي الأول جماهير المنتخب، بالاستمرار في دعم الأخضر حتى يحقق آمال السعوديين في التأهل لمونديال روسيا 2018.

وشدد كيال في مقطع مصور على موقع “ سناب شات ” من مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، حيث معسكر الأخضر للمباراة الهامة أمام نظيره الإماراتي في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، والمقررة بعد غد الثلاثاء، على ضرورة الاستمرار في دعم المنتخب.

من جانبه تمنى زكي الصالح مدير المنتخب السعودي أن يكون الدعم الإعلامي الذي يحظى به المنتخب خلال هذه الفترة فأل خير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات.