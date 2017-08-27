ترقية ٩٩١ فردا في حرس الحدود بمختلف المناطق - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله أصدر معالي مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قراراً بترقية (٩٩١) تسعمائة وواحد وتسعون فردا من رتبة جندي إلى رتبة جندي أول.

وتقدم معالي مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله- لدعم سموه الكريم لقطاع حرس الحدود ولما يحظى به رجاله من اهتمام ورعاية كريمة من لدن سموه الكريم.

كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وأن تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، متضرعا للمولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة ويحفظ عليه أمنه واستقراره دوماً وأبدا.

الجدير بالذكر أن الفريق البلوي أصدر قراراً بترقية (٢٤٠٦) ألفان وأربعمائة وستة أفراد من مختلف الرتب والتخصصات في شهر رمضان الماضي.