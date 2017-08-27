تطبيق جديد لترجمة الأصوات البشرية إلى لغة الفيلة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توصلت منظمة ” ديفيد شيلدريد وايلد لايف تراست ” (ديفيد شيلدريك للحياة البرية) إلى تطوير موقع إنترنت يقوم بترجمة الأصوات البشرية إلى لغة الفيلة بهدف تسهيل التواصل مع هذه الحيوانات.، ويمكن لموقع ” هاللو إن إيليفنت ” على الإنترنت ترجمة الكلمات البسيطة مثل ” هاللو ” (مرحبا) أو ” ليتس بارتي ” (دعنا نحتفل) إلى أصوات تفهمها الفيلة.

يذكر أن منظمة ” ديفيد شيلريد وايلد لايف تراست ” تعمل في مجال المحافظة على الفيلة في كينيا وهي معروفة ببرنامجها لإنقاذ وإعادة تأهيل الفيلة والذي نجح في رعاية 150 فيلا صغيرا.

وأشار موقع ” سي نت دوت كوم ” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع ” هاللو إن إيليفنت ” يستطيع ترجمة الأصوات والكلمات المكتوبة والرموز التعبيرية إلى أصوات تفهمها الأفيال.

يعتمد هذا الموقع على أصوات الفيلة التي تم جمعها من خلال المشروع المعروف باسم “إيليفنت فويسز” (أصوات الفيلة) لدراسة وسائل الاتصال بين الفيلة وجمعها والمحافظة عليها في قاعدة بيانات.

وأشار موقع ” سي نت دوت كوم ” إلى أن هذا الموقع يمكن أن يكون مفيدا في التواصل مع الفيلة لكنه لن يكفي لكي يكون هذا التواصل كاملا حيث أن الفيلة تتواصل مع بعضها بوسائل عديدة غير الأصوات بما في ذلك لغة الجسد.

تقول منظمة ” ديفيد شيلدريك وايلد لايف تراست ” في إعلان للترويج لموقع ” هاللو إن إيليفنت ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” من خلال متابعة حركة أقدامها الخلفية إلى تحريك خراطيمها فوق أنيابها على مدى 40 عاما، تعلمنا كيف نعرف متى يشعر الفيل بالراحة والاسترخاء والرضا.