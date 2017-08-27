داعش يذبح مايا خليفة - صحيفة صدى الالكترونية

داعش يذبح مايا خليفة
كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن تهديد تنظيم ” داعش ” الإرهابي لها، بقطع رأسها حيث أرسل إليها صورًا بشعة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مايا خليفة في مقابلة لبرنامج إذاعي، إنها لن تمنح المتطرفين ما يريدونه، قائلة: لا يمكن أن تُظهر الضعف لهؤلاء الوحوش، فهذا بالضبط ما يبحثون عنه. فأنا أتظاهر بعدم التأثر، ولكن أعترف بأن الأمر بدأ يؤثر فيّ مع الوقت.
يٌشار إلى أن مايا خليفة أنتقلت من بيروت إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة قبل أن تنتقل إلى ميامي، حيث تقيم الآن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33011 ] نشر منذ 18 ساعة
يمكن تكون حسنه لهم لو نفذوا ,,
,, هذي تستاهل التقطيع لتتألم اكثر قبل الموت ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2015 ] نشر منذ 17 ساعة
اول مرا اتفق مع داعش
برق[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 16 ساعة
ربنا وربها الله ههههههههههه هذي جابت الكارثه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17089 ] نشر منذ 16 ساعة
هههههههههههههههههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4000 ] نشر منذ 16 ساعة
انا معرفها الصراحه لكن شفنا لها اخبار هنا واقول تستاهل ياداعش😊😂استغفر الله والله لايبلانا😊
Asma_alasiri[ عدد التعليقات: 9277 ] نشر منذ 16 ساعة
ماقد مااتت هذي
جميل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 15 ساعة
بيقتلونها عشانها كافره
ولا عشانها ممثلته افلام اباحيه طيب غيرها كثير
داعش فجر بيوت الله والمسلمين يصلون
اللهم انصر المسلمين يارب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 15 ساعة
ههههههههههههههههههههههه
سمير كابتن[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 14 ساعة
مثل هذه الأخبار الملفقة هي تلميع لداعش
نفرات[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يشل مهبلك يا مايا
نور[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 11 ساعة
ماعليك خوف انتي وأشكالك من الممثلين لاتشكلوا لهم خطر بل الخطر عليهم هم أهل السنة والجماعة.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3119 ] نشر منذ 5 ساعات
😂هههههههه. ههههههههه .هههههههههه. هههههههههه .😂
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أقول لين شِفت الفار🐀 قِص إذنِبِه . هي مقيمه بأمريكا ولا دَرَت عنكم .
منحرف بالهلي يمين[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 34 دقيقة
يا كاتبة الموضوع كلنا شفنا الي مع مايا خليفه وشفنا كيف هو جميل من ناحية المرونه والليونه .. شي رووعه
أنتي وشرايك .. وهل يشبه الي خبري خبرك ولا يختلف عنه 🙂
كان زمان[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 18 دقيقة
كل فترة تطلع بخبر تافه .. للبقاء بالأضواء .. مسكينة !!
وكل أمنياتي أنهم يعجلون بتهديدهم أذا كان الخبر صحيح ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12546 ] نشر منذ 17 دقيقة
هددوك بالقتل ليه ايش عملتي لهم
يمكن ارسلتي لهم مقطع فديو خادش للحياء وهذا سبب تهديدهم لك