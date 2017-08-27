 داعش يذبح مايا خليفة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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داعش يذبح مايا خليفة

داعش يذبح مايا خليفة
نورة الشهري(صدى):

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن تهديد تنظيم ” داعش ” الإرهابي لها، بقطع رأسها حيث أرسل إليها صورًا بشعة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مايا خليفة في مقابلة لبرنامج إذاعي، إنها لن تمنح المتطرفين ما يريدونه، قائلة: لا يمكن أن تُظهر الضعف لهؤلاء الوحوش، فهذا بالضبط ما يبحثون عنه. فأنا أتظاهر بعدم التأثر، ولكن أعترف بأن الأمر بدأ يؤثر فيّ مع الوقت.

يٌشار إلى أن مايا خليفة أنتقلت من بيروت إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة قبل أن تنتقل إلى ميامي، حيث تقيم الآن.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 33011 ] نشر منذ 18 ساعة

يمكن تكون حسنه لهم لو نفذوا ,,

,, هذي تستاهل التقطيع لتتألم اكثر قبل الموت ,,

[ عدد التعليقات: 2015 ] نشر منذ 17 ساعة

اول مرا اتفق مع داعش

[ عدد التعليقات: 10676 ] نشر منذ 16 ساعة

ربنا وربها الله ههههههههههه هذي جابت الكارثه

[ عدد التعليقات: 4000 ] نشر منذ 16 ساعة

انا معرفها الصراحه لكن شفنا لها اخبار هنا واقول تستاهل ياداعش😊😂استغفر الله والله لايبلانا😊

[ عدد التعليقات: 9277 ] نشر منذ 16 ساعة

ماقد مااتت هذي

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 15 ساعة

بيقتلونها عشانها كافره
ولا عشانها ممثلته افلام اباحيه طيب غيرها كثير
داعش فجر بيوت الله والمسلمين يصلون
اللهم انصر المسلمين يارب

[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 15 ساعة

ههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 14 ساعة

مثل هذه الأخبار الملفقة هي تلميع لداعش

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 13 ساعة

الله يشل مهبلك يا مايا

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 11 ساعة

ماعليك خوف انتي وأشكالك من الممثلين لاتشكلوا لهم خطر بل الخطر عليهم هم أهل السنة والجماعة.

[ عدد التعليقات: 3119 ] نشر منذ 5 ساعات

😂هههههههه. ههههههههه .هههههههههه. هههههههههه .😂
.
أقول لين شِفت الفار🐀 قِص إذنِبِه . هي مقيمه بأمريكا ولا دَرَت عنكم .

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 34 دقيقة

يا كاتبة الموضوع كلنا شفنا الي مع مايا خليفه وشفنا كيف هو جميل من ناحية المرونه والليونه .. شي رووعه

أنتي وشرايك .. وهل يشبه الي خبري خبرك ولا يختلف عنه 🙂

[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 18 دقيقة

كل فترة تطلع بخبر تافه .. للبقاء بالأضواء .. مسكينة !!

وكل أمنياتي أنهم يعجلون بتهديدهم أذا كان الخبر صحيح ..

[ عدد التعليقات: 12546 ] نشر منذ 17 دقيقة

هددوك بالقتل ليه ايش عملتي لهم
يمكن ارسلتي لهم مقطع فديو خادش للحياء وهذا سبب تهديدهم لك

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