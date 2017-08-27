داعش يذبح مايا خليفة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن تهديد تنظيم ” داعش ” الإرهابي لها، بقطع رأسها حيث أرسل إليها صورًا بشعة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مايا خليفة في مقابلة لبرنامج إذاعي، إنها لن تمنح المتطرفين ما يريدونه، قائلة: لا يمكن أن تُظهر الضعف لهؤلاء الوحوش، فهذا بالضبط ما يبحثون عنه. فأنا أتظاهر بعدم التأثر، ولكن أعترف بأن الأمر بدأ يؤثر فيّ مع الوقت.

يٌشار إلى أن مايا خليفة أنتقلت من بيروت إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة قبل أن تنتقل إلى ميامي، حيث تقيم الآن.