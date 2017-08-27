مقتل 5 أشخاص أثناء تسلقهم الجبال - صحيفة صدى الالكترونية

فيينا(صدى):

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخر، إثر تعرضهم اليوم الأحد لحادث أثناء تسلق الجبال في ولاية سالزبورج.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب شخص بجروح خطيرة إثر تعرضهم لحادث اليوم الأحد أثناء تسلق الجبال في ولاية سالزبورج.

ونقلت الوكالة عن منظمة الصليب الأحمر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مجموعة من متسلقي الجبال سقطوا بينما كانوا مربوطين بحبل واحد وأضافت أن خمس طائرات هليكوبتر أرسلت إلى موقع الحادث، وصرح مسؤول بمنظمة الصليب الأحمر لوكالة الأنباء النمساوية بأن مسؤولي الطوارئ لم يحددوا بعد جنسيات الضحايا.