شبكة أمريكية تفضح تميم بعد توسلاته الدعم من الشرق والغرب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، أن أمير قطر أخذ يحاول الحصول على ضمانات من الغرب والشرق واستعطافهم بشكل رسمي ومباشر للوقوف مع بلاده في أزماتها، كما تحرك مسؤولو الدوحة الاقتصاديين في اتجاهات مختلفة لسد الفجوة الناتجة عن مقاطعة البلدان العربية وعلى رأسهم المملكة، كما توسلت الدعم الأوروبي والأميركي بالإضافة إلى دول في الشرق لمساعدتها في تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية.

وقالت ” بلومبيرج ” في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الدوحة كثفت من مساعيها لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إبان حالة الذعر التي سيطرت عليها بشأن إمكانية تعرضها لعمل عسكري أو تعرضها لثورة داخلية بشأن أوضاع الحكم وسياسات أميرها تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما دفعها لشراء سفن حربية من إيطاليا وطائرات مقاتلة من الولايات المتحدة.

وأظهرت الشبكة الأمريكية العملاقة عن الصلة التي تربط بين انتقال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا من صفوف فريق برشلونة إلى سان جيرمان الفرنسي، والصراع الذي تخوضه قطر ضد جيرانها العرب، حيث قالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة طويلة تهدف لممارسة ضغوط القوة الناعمة على العديد من البلدان، لاستعطافهم في أزمة الدوحة السياسية والاقتصادية مع البلدان العربية.

وخرج مسؤول من الحكومة الفرنسية، ليؤكد أن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان لن يؤثر على عزمها في التحقيق مع مسؤولي الفيفا المتهمين بمنح قطر حق استضافة كأس العالم دون وجه حق، كما أكد أن ذلك لن يثنيها عن المطالبة بالتحقيق في دعم قطر للعناصر والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء العالم.