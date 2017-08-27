إعدام مهندس عراقي طور غازات سامة لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الأحد، بإعدام مهندس شنقاً حتى الموت، بعد إدانته بتطوير غازات سامة، وأسلحة كيماوية لتنظيم داعش، بحسب موقع السومرية العراقي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن ” المحكمة الجنائية المركزية الأولى أصدرت حكماً بالإعدام ضد مهندس متهم بمساعدة داعش على تصنيع وتطوير الأسلحة الكماوية، والصواريخ “.

وأضاف أن ” المتهم اعترف بتطوير وصناعة الغازات السامة لصالح داعش، وامتلاكه حقل دواجن خصصه لصناعة الصواريخ والأسلحة والغازات “.