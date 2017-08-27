البحرية الأمريكية تُحذر إيران - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شهدت الأيام القليلة الماضية إقتراب العديد من الطائرات الآلية ” درونز بدون طيار ” إيرانية فوق السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة في مما استدعى قلق قادة البحرية الأمريكية في الخليج.

وبحسب شبكة “ PBS NewsHours ” الأمريكية،

وذكر مصادر صحفية أنه على الرغم من عدم حمل تلك الطائرات الدرونز لأي أسلحة أثناء أدائها لمهام المضايقة للأسطول الأمريكي، غير أن هناك قلقاً لدى قادته من أن يتطور الوضع بشكل واضح في المنطقة، خاصة وأن الطائرات بدون طيار الإيرانية تحلق على مسافات قريبة من القطع البحرية الأمريكية وفقاً لشبكة ” PBS NewsHours ” الأمريكية .

وقال بيل بيرن قائد سلاح الجو على متن حاملة الطائرات الأمريكية ” نيميتز ” : إن نشاط الطائرات بدون طيار الإيرانية أثار الكثير من المناقشات، حيث أصبحت مصدر قلق متزايد.

وأضاف بيرن أنه يتحمل مسؤولياته الأمنية بشكل تام، حيث سيتم التعامل مع الطائرات الإيرانية المقتربة إلى أماكن خطيرة، عن طريق تكثيف الاتصالات، ثم الطلقات تحذير، وإذا ما فشلت كل هذه الجهود قال بيرن إنه سيكون من واجبه ” مسؤوليته ” إسقاط الطائرة بدون طيار.

وتُعارض إيران بشكل روتيني السفنَ والطائرات الأمريكية عبر الخليج، مؤكدة في بعض الأحيان أن مجرى المياه بأكمله هو إقليمها، ويقول قادة البحرية إن سلوك إيران غير المتوقع هو أكبر خطر على السلامة.