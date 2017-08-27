جوجل تعلن عن وظائف شاغرة لبرامجها المكتبية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظائف جديدة في حزمة برامج أوفيس Office عبر الويب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الوظائف الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تسهيل العمل الجماعي على مستندات غوغل Docs وملفات الجداول والعروض التقديمية.

وأضافت شركة جوجل أن التحديث الجديد يوفر مزايا التحكم في الإصدار بشكل أكثر سهولة وقبول أو رفض مقترحات التعديلات بصورة أسهل، مع إمكانية عرض نسخة من الملف بدون تعليقات.

وأكدت الشركة الأميركية أن أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد وأبل “ آي أو إس ” يمكنهم الاستفادة من الوظائف الجديدة.