إطلاق نسخة مصغرة من جوجل هوم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أفاد موقع ” أندرويد بوليس ” AndroidPolice بأن مؤتمر شركة جوجل المقرر في وقت لاحق من خريف العام الحالي سوف يتضمن الإعلان عن أجهزة مختلفة، ولن يقتصر على الإعلان عن الجيل الثاني من سلسلة هواتفها الذكي “ بكسل ” Pixel.

وقال الموقع المعنيّ بأخبار نظام التشغيل أندرويد، نقلاً عن مصدر مطلع، إن غوغل لن تكتفي بإطلاق هاتفي جوجل بكسل جديدين في معرض العتاد هذا الخريف، ولكن سيكون هناك أيضاً حاسب كرومبوك من سلسلة بكسل، وذلك لأول مرة منذ عام 2015، بالإضافة إلى نسخة مصغرة من مساعدها المنزلي غوغل هوم.

ومع أن “ أندرويد بوليس ” ذكر اليوم الثلاثاء أن مواصفات الحاسب المحمول المرتقب ليست معلومة بعد، إلا أنه أشار إلى أن الجهاز قد يكون ثمرة مشروع سري لغوغل اسمه “ بروجكت بايسون ” Project Bison، كان الموقع نفسه قد تحدث عنه حصرياً في العام الماضي وذكر حينئذ أنه مقرر خلال الربع الثالث من عام 2017.

وأضاف الموقع أن مصدره كان واثقاً من أن الجهاز الجديد سوف يحمل علامة حواسيب كرومبوك التجارية، في حين كان من المعتقد أن جهاز “ بروجكت بايسون ” سوف يعمل بالنسخة المعدلة من نظام أندرويد، التي تُعرف داخلياً باسم “ أندروميدا ” Andromeda.

وأضاف “أ ندرويد بوليس ” أن المنتج الثاني، الذي تعتزم غوغل الإعلان عنه خلال الحدث، هو نسخة مصغرة من جهاز المساعدة المنزلية غوغل هوم، يُعتقد أنها تأتي لمنافسة جهاز “ إيكو دوت ” Echo Dot، وهي نسخة مصغرة من منافس غوغل هوم من أمازون، إيكو، تتوفر بسعر أرخص وتحظى بشعبية كبيرة.

يُشار إلى أن حدث جوجل، الذي يُتوقع أن ينعقد خلال شهر (أكتوبر) تشرين الأول المقبل، سوف يركز على الإعلان عن الجيل الثاني من هواتف بكسل، إذ يُشاع أن هناك هاتفين قادمين الأول من صناعة شركة إتش تي سي التايوانية، وهو النسخة الصغر بكسل 2، والآخر من صناعة شركة إل جي الكورية الجنوبية، وهو بكسل 2 إكس إل.