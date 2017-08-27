الحابي: عندما تجد نفسك محاصراً فالحل الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أثارت مغادرة نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الدكتور ماجد الحابي عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت الحابي لاتخاذ تلك الخطوة.

تغريدات الحابي التي ودع بها أهل الخرج حملت بين أروقتها أسئلةً عديدة حيث قال في تغريداته “‏ عندما يأمل فيك مَن هم حولك وتجد نفسك محاصراً لتكبيل يديك تماماً فالحل الرحيل خيراً لك من عذاب الحسرة ” ، بعدها عاد الحابي ليعلن مغادرته العمل في المستشفى بعدة تغريدات قال فيها: “‏ صدرت موافقة صحة الرياض على طلبي بإنهاء تكليفي نائباً لمدير مستشفى الخرج لظروف خاصة فضلت بسببها عدم الاستمرار، أسأل الله للجميع التوفيق، ‏أستبيح أهالي الخرج عذراً عن أي تقصير أو خلل لا سمح الله بدَر مني، وأشكرهم على حُسن التعامل والحفاوة والمساندة لي طيلة تكليفي ”.

وأضاف: “ يشرفني أن أستمر خادماً لكل مريض في محافظة الخرج، لا أحد يتردد أبداً في التواصل معي لأي خدمة أستطيع مساعدته بها في الفترة القادمة ”.