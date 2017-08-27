بالفيديو.. مواطنة تقود سيارة وتتمايل على أنغام " الشيلة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لإحدى السيدات السعوديات وهي تقود سيارة جيب على أحد الطرق السريعة.

وأظهر المقطع سيدة تقود سيارة وترتدي البرقع وعباءة سوداء، وتردد إحدى أغاني ” الشيلة ” ، وتلوح بيديها في سعادة على إحدى الطرق.

ولم يتسن التأكد من مكان وتاريخ التسجيل، والذي اكتفى ناشره بذكر أنه لسعودية تقود سيارة جيب على طريق سريع.