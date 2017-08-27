بالفيديو.. مواطنة تقود سيارة وتتمايل على أنغام " الشيلة " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطنة تقود سيارة وتتمايل على أنغام ” الشيلة “
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لإحدى السيدات السعوديات وهي تقود سيارة جيب على أحد الطرق السريعة.
وأظهر المقطع سيدة تقود سيارة وترتدي البرقع وعباءة سوداء، وتردد إحدى أغاني ” الشيلة ” ، وتلوح بيديها في سعادة على إحدى الطرق.
ولم يتسن التأكد من مكان وتاريخ التسجيل، والذي اكتفى ناشره بذكر أنه لسعودية تقود سيارة جيب على طريق سريع.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش هذا المعاند ، يا لابسات اللثام ؟؟
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشغلونا الله يشغلهم بانفسهم
ويسلط عليهم الامراض اللي تقعدهم
مايحمدون الله على النعمه اللي هم عايشينها
سمحان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذاكانت بنت قل عليها السلام من بيتزوج مثلها وان كانت متزوجه فزوجها رخمه من أرى ربعه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 2 ساعتين
المصائب والمساوء والحوادث والكوارث الي تجي من ورا قيادة المرأه اكبر من المصالح المتوقعه
والليبراليين والعلمانيين همهم الوحيد الوصول للمراه باي شكل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسسطة جدآ يتم تحديد رقم الجهاز الذي تم الرفع منة لتويتر او اي منصة اخرى
ويشحط شحط ويجيب النعجة ذي
وتنبسط في ابو زعبل مع الصراصير
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 2 ساعتين
خدودها تفاحي😍حلاة من 😘
البنت باين زينها وجمالها😘
شكل سواقها نزلته في مكان
الخوفه تنسى مكانه😂😂😂
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3038 ] نشر منذ 2 ساعتين
فوق فوق . تحت تحت . يمين . شِمال . يمين . شِمال . شالوا . شالوا .🎸🎷🎻.
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هههههه. وشذا اليَد إللي تِقِل مضرابة هريس .؟ وين ابوريان عنها.؟🤔🤔🤔.
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إيه نسيت . ابوريان ذلحين في ابوزعبَل ياكل خيازرين .😢😢😅😜😁😂.
القرشي[ عدد التعليقات: 1772 ] نشر منذ 1 ساعة
ترا الموضوع وراه محرضين ومحرضات من بني ليبرال .
أبحثوا وحققوا وستجدون امورآ اعظم من قيادة المرأة للسيارة … الموضوع القادم لهن هو مطالبتهن مساواة المرأة
في الميراث كالرجل كما اقرته دويلة تونس في دستورها قبل اسابيع بسيطة والعياذ بالله .
لابد من وقفة قوية وصارمة في وجه هؤلاء المارقين وما يريدون بثه في مجتمعنا .
ثلج مشوي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
طريق الأمير سلطان رحمه الله ( طريق المئة)
مدينة خميس مشيط
لايكثر[ عدد التعليقات: 19141 ] نشر منذ 56 دقيقة
اويلي عجوها ههههههه بس من جد
كيف الرجال يركزو لما يسوقو ومشغلين اغاني او شيلات
الحريم ١٠٠%تسوق وترقص
الواقع[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله الله لو الدرباوية الصعاليك حاصروها كانت فضيحة بجلاجل وعميلة وعناية مركزة هذا اذا بقية على قيد الحياة ناس جوعانة ما شأفة الحمة
المشعفل[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 54 دقيقة
أعظم مصيبه لو كان هذا اللي يصورها زوجها
loloa.[ عدد التعليقات: 5348 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا شرهة ولا عتب على ناقصة العقل
نشرهه على رجالها وان كان هذا بدون علمهم بعد علمهم بفضيحة بنتهم بتحديها للقوانين والعادات و انتشار هالفيديو لها ويدها تتمايل بزينتها اللي تقال ماهي بالنهار بعرس ليلي
وش بتكون السواة منهم لها ….
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 39 دقيقة
يطلع ذراعه خابرنه زين % قصده يهيج شوقي الخافي
يربط بها الشيله كحيل العين % قصده عذاب القلب واتلافي
والقلب والله مايلم اثنين % مخليه له مربع ومصيافي
,, رفقاً باالبشر يا بنت حوَّى ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 37 دقيقة
ما حولها رجال
كلهم مثلها
اشغلتونا با القياده وهي لو شافت صرصور جتها ام الركب فما بالك لو يقابلها بعير او ناقه وش تعمل اكيد بتجيها ؟؟؟؟؟؟ هههههههههههه
اجلسي في بيتك وخلي القياده عنك
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما حولها رجال
كلهم مثلها
اشغلتونا با القياده وهي لو شافت صرصور جتها ام الركب فما بالك لو يقابلها بعير او ناقه وش تعمل اكيد بتجيها ؟؟؟؟؟؟ هههههههههههه
اجلسي في بيتك وخلي القياده عنك
نورة[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 36 دقيقة
واضح انها حرمةً موً من ام العشرين طيب ياطقعه تسوقين لاتصورين هاذا تحدي للانظمه …وشكلها من الجنوب الشيله جنوبيه والاجواء غيوم وقريب نعرف بالاصح انتي من وين 😎
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يستر من الايام القادمه اذا ماتم السماح للمراءة بالقياده