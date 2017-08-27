حليمة بولند تصدم جمهورها بصورتها قبل عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

حليمة بولند تصدم جمهورها بصورتها قبل عمليات التجميل
صُدم جمهور ومٌحبي الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، بصورة قديمة لها تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أكد المٌعلقين أن حليمة تظهر بها بشكل مختلف تماماً قبل عمليات التجميل، حتى أننا نكاد لا نعرفها في الصورة.
وتكشف الصورة بشكل واضح عن خضوع حليمة لعمليات تجميل في أنفها وصولًا إلى تكبير وجنتيها والشفتين وغيرها.
يذكر أن حليمة تعرضت لوعكة صحية ، الخميس الماضي وذلك اثناء تصويرها لاحد الاعلانات في ابوظبي ، وتم نقلها الى المستشفى حيث خضعت للعلاج اللازم .
برق[ عدد التعليقات: 10667 ] نشر منذ 7 ساعات
مزيونه الماخوذه قبل العمليات وزاد زينها بعد العمليات
وانا مانهب قلبي الا خلفيتها الثقافيه وغزارة المعلومات اللي فيها ، ودي
اجلس احاكيها واناقش خلفيتها من المغرب الى الفجر وأسبر أغوارها
واطّلع على مكنوناتها وعلمها واغرف من البير الثقافي الين ارتوي
واناقشها في جميع مناحي الحياة حتى أضع لي بصمه ثابته معها 😘
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 6 ساعات
الحق انها كانت اجمل بدون عمليات التجميل ,هذا اللي يقاله يامن شرى له من حلاله عله , وقد ادمنت على مثل هذه العمليات ويبدو ان زيارتها الاخيرة للمستشفى كانت تغطية لاجراء عملية تجميل مقترحه كالعاده , وطبعا لن تفوت مثل هذه الفرصة بدون ماتاخذ سناب ودنا لو تحطي سناب بدون اي مكياج نهائيا خلنا نشوف رقعة وجهك بدون طن من المكياج , يابنت الناس سوف يتقدم بك العمر وتتراخى بشرتك ويغمرها التجاعيد شئت ام ابيتي وفري فلوسك لليوم الاغبر
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2011 ] نشر منذ 5 ساعات
بس اسمع صوتها المسرسع اغير القناة
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 4 ساعات
خاف ربك يا برق
وصلاة العشاء ؟؟!!
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 4 ساعات
والذنب مابعد لمسوه ولا طبطب عليه الأطباء حتى يكبر ولا بخي عليه مريتوا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 4 ساعات
نعنبوها قص لزق مافيها شي طبيعي ابد حتى اسنانها ملزقتها بعلوك
برق[ عدد التعليقات: 10667 ] نشر منذ 3 ساعات
ابوالجدايل 😂😂😂😂😂😂 اي والله نسيتها
يالله لا تشغلنا الا بطاعتك
اجل نبدأ يالذيب بعد صلاة العشاء مبااااااشره
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 6 دقائق
عوافي عوافي
يلهين المطوع عن صلاته ودينه
وش عاد برق !!