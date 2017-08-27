حليمة بولند تصدم جمهورها بصورتها قبل عمليات التجميل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

صُدم جمهور ومٌحبي الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، بصورة قديمة لها تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أكد المٌعلقين أن حليمة تظهر بها بشكل مختلف تماماً قبل عمليات التجميل، حتى أننا نكاد لا نعرفها في الصورة.

وتكشف الصورة بشكل واضح عن خضوع حليمة لعمليات تجميل في أنفها وصولًا إلى تكبير وجنتيها والشفتين وغيرها.

يذكر أن حليمة تعرضت لوعكة صحية ، الخميس الماضي وذلك اثناء تصويرها لاحد الاعلانات في ابوظبي ، وتم نقلها الى المستشفى حيث خضعت للعلاج اللازم .