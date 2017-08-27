بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت أم عروس صدمة وذهول مصور حفل الزفاف، بعدما تعامل معها على أنها شقيقة العروس الصغرى بسبب جمالها ورشاقتها وإذا به يكتشف أنها أمها.

وقد طلب المصور من العروس مناولة باقة الورد لشقيقتها قاصدا التي تقف بجوارها، فاعطت العروس الباقة لفتاة تبعد عنها، وعندما نبهها أنه يقصد شقيقتها التي بجوارها، قالت له إنها أمي وليست شقيقتي.

