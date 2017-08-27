 بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 27

    أغسطس

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بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها

بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها
نورة الشهري(صدى):

أثارت أم عروس صدمة وذهول مصور حفل الزفاف، بعدما تعامل معها على أنها شقيقة العروس الصغرى بسبب جمالها ورشاقتها وإذا به يكتشف أنها أمها.

وقد طلب المصور من العروس مناولة باقة الورد لشقيقتها قاصدا التي تقف بجوارها، فاعطت العروس الباقة لفتاة تبعد عنها، وعندما نبهها أنه يقصد شقيقتها التي بجوارها، قالت له إنها أمي وليست شقيقتي.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 13 ساعة

طيب طيب .. الغلط مرجوع ,,

,, دقشه باالباقه ، ماتضر ,,

[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 12 ساعة

ماشاء الله بعض الامهات تحسبها هي العروس ماهي بنتها -ولذلك اسباب عده-

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 12 ساعة

والله انهم كارثة في الجمال

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 12 ساعة

الحين صارت موضه وحركة إذا تبغى تتعرف على الأم امدحها قولها اللي يشوفك انك اختها او اصغر منها عشان تضبط امورك

[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 7 ساعات

هذا يعني ما تعرف على أم العروس إلا يوم الزفة .. متى خطبها ؟ وكيف عقد عليها ؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به .

[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 3 ساعات

المصور بحره غزير ، وهو غواص خطير ,,

[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة

والله اشوف الام احلا من البنت

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