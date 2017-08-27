بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مصور يظن أٌم العروس شقيقتها الصغرى لجمالها ورشاقتها
أثارت أم عروس صدمة وذهول مصور حفل الزفاف، بعدما تعامل معها على أنها شقيقة العروس الصغرى بسبب جمالها ورشاقتها وإذا به يكتشف أنها أمها.
وقد طلب المصور من العروس مناولة باقة الورد لشقيقتها قاصدا التي تقف بجوارها، فاعطت العروس الباقة لفتاة تبعد عنها، وعندما نبهها أنه يقصد شقيقتها التي بجوارها، قالت له إنها أمي وليست شقيقتي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 13 ساعة
طيب طيب .. الغلط مرجوع ,,
,, دقشه باالباقه ، ماتضر ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 12 ساعة
ماشاء الله بعض الامهات تحسبها هي العروس ماهي بنتها -ولذلك اسباب عده-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 12 ساعة
مشاءالله عليها
عروس باقي ضمان مفتوح
الدسك22[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ 12 ساعة
والله انهم كارثة في الجمال
مؤدب[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 12 ساعة
الحين صارت موضه وحركة إذا تبغى تتعرف على الأم امدحها قولها اللي يشوفك انك اختها او اصغر منها عشان تضبط امورك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14150 ] نشر منذ 11 ساعة
😅
ما شاء الله 😍
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا يعني ما تعرف على أم العروس إلا يوم الزفة .. متى خطبها ؟ وكيف عقد عليها ؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33010 ] نشر منذ 3 ساعات
المصور بحره غزير ، وهو غواص خطير ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17080 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه…………………..
الظامي[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 1 ساعة
والله اشوف الام احلا من البنت
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3996 ] نشر منذ 23 دقيقة
صحيح الآم احلا😊