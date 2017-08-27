عطل مفاجئ في " فيسبوك " و " إنستجرام " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصاب عطل مفاجئ ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” ، حوالي الساعة الواحدة ظهر السبت، ولم يتمكن مستخدمو وسيلتي التواصل الاجتماعي من الوصول إلى حساباتهم، في عدة دول حول العالم، وفقا لما أكده موقع “Down Detector” المتخصص في مراقبة أعطال المواقع على الإنترنت.

وقال متحدث باسم شركة ” فيسبوك ” ، في بيان، إن ” مشكلة تقنية أدت إلى مواجهة بعض الأشخاص لصعوبات في الوصول إلى خدمات فيسبوك، وحققنا سريعا في الأمر، ونعيد خدماتنا إلى الجميع، ونعتذر عن أي إزعاج ” ، دون أن يوضح ماهية المشكلة التقنية.

وسارع العديد من مستخدمي ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” بمشاركة إحباطهم من عدم قدرتهم على الحصول على خدمات هاتين الشبكتين. واشتكى بعضم من عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية، فيما اشتكى آخرون من عدم القدرة على نشر تدوينات أو صور أو تعليقات.