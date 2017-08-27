 بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات " Wc " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 27

    أغسطس

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بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات ” Wc “

بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات ” Wc “
نورة الشهري(صدى):

أثار مطعم صيني تم أفتتاحه أمس السبت، ضجة كبيرة بين المواطنين، حيث أنهم اكتشفوا أن المطعم الجديد يقدم الطعام للزبائن في ” قاعدات الحمامات ” .

وأظهرت مجموعة من الصور تداولها صينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الزبائن وهم يلتقطون الأطعمة من داخل ” قاعدات الحمام ” وكأنها أطباق كالمتعارف عليها، تقدم للزبائن في شكل لافت كنوع من الدعاية للمطعم وجذب الزبائن.

كما تم تصميم المطعم على شكل حمام كبير، من ” الكراسي والطرابيزات ” .. ليتسع لأكبر قدر ممكن من الزبائن.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 31 دقيقة

نفسي اعرف ليش الأجانب مايقرفو زينا
مافي وساخه بعد كذا

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 29 دقيقة

خلصت الأفكار والإختراعات التسويقية ..!!

[ عدد التعليقات: 32952 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يقرفكم ويحوّم كبودكم ، يقلبها قلب ، رأس على عقب ,,

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