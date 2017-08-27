بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات " Wc " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار مطعم صيني تم أفتتاحه أمس السبت، ضجة كبيرة بين المواطنين، حيث أنهم اكتشفوا أن المطعم الجديد يقدم الطعام للزبائن في ” قاعدات الحمامات ” .

وأظهرت مجموعة من الصور تداولها صينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الزبائن وهم يلتقطون الأطعمة من داخل ” قاعدات الحمام ” وكأنها أطباق كالمتعارف عليها، تقدم للزبائن في شكل لافت كنوع من الدعاية للمطعم وجذب الزبائن.

كما تم تصميم المطعم على شكل حمام كبير، من ” الكراسي والطرابيزات ” .. ليتسع لأكبر قدر ممكن من الزبائن.

