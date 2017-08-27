بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات " Wc " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. افتتاح أغرب مطعم على شكل ديكورات ” Wc “
أثار مطعم صيني تم أفتتاحه أمس السبت، ضجة كبيرة بين المواطنين، حيث أنهم اكتشفوا أن المطعم الجديد يقدم الطعام للزبائن في ” قاعدات الحمامات ” .
وأظهرت مجموعة من الصور تداولها صينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الزبائن وهم يلتقطون الأطعمة من داخل ” قاعدات الحمام ” وكأنها أطباق كالمتعارف عليها، تقدم للزبائن في شكل لافت كنوع من الدعاية للمطعم وجذب الزبائن.
كما تم تصميم المطعم على شكل حمام كبير، من ” الكراسي والطرابيزات ” .. ليتسع لأكبر قدر ممكن من الزبائن.
شماليه[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 31 دقيقة
نفسي اعرف ليش الأجانب مايقرفو زينا
مافي وساخه بعد كذا
سعد[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 29 دقيقة
خلصت الأفكار والإختراعات التسويقية ..!!
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32952 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يقرفكم ويحوّم كبودكم ، يقلبها قلب ، رأس على عقب ,,
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 8 دقائق
استغفر الله العظيم والله يكرم النعمة
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 6 دقائق
ما يقفروا لانهم كالانعام بل هم اضل.