بالصور.. ضبط سحرة جدة يحرفون القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ضبط سحرة جدة يحرفون القرآن
تمكن أمن محافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من القبض على مجموعة من الأشخاص؛ وُجد بحوزتهم طلاسم سِحرية، ويحرفون آيات القرآن الكريم، ويتلاعبون بها.
وضبطت دوريات الأمن، بالتنسيق مع الهيئة، مجموعة من الأشخاص بعد جمع المعلومات، وإعداد كمين مُحكم، ووُجد بحوزتهم طلاسم سِحرية؛ فتم تحويل المضبوطات من قِبل رئيس قسم شرطة الشمالية إلى هيئة محافظة جدة لاتخاذ ما يلزم حيالها بالطريقة الشرعية، ووُجد بها طلاسم ورموز سحرية، وكذلك تحريف آيات القرآن الكريم والتلاعب به.
فيما تولت النيابة العامة التحقيق مع الأشخاص بحكم الاختصاص.
abdul[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا اري في الصور ” تحريف آياة القرآن الكريم “
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1844 ] نشر منذ 21 دقيقة
مو لازم يطلعونها
بارك الله في الهيئة ورجالها ووفقهم وسددهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32952 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, قال تعالى : (( ولا يفلح الساحر حيث اتى )) صدق الله العظيم ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3020 ] نشر منذ 10 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله . حسبنا الله ونعم الوكيل .
بارك الله في الهيئة ورجالها ووفقهم وسدَدَ خُطاهم .