دراسة أمريكية تكشف تأثير الجبن على جمجمة الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة أمريكية تكشف تأثير الجبن على جمجمة الإنسان
توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة ” كاليفورنيا ” ، إلى أن اكتشاف أجدادنا القدماء للجبن على الأخص قد أدى، مع مرور الزمان، لصغر جمجمة الإنسان الحالي وضعف فكه، وذلك نظراً لأن الاعتماد على الوجبات اللينة مثل الجبن والحبوب، يقلل من المجهود الذي يُبذل في عملية مضغ الطعام، وبالتالي يضعف الفك من جيل إلى جيل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفتا ” ديلي ميل” و ” تيليجراف ” البريطانيتان، فمع اتجاه البشر للبعد عن العض والطحن والتكسير طيلة الوقت، والميل إلى تناول الأطعمة اللينة، تبدأ قدرة الفك في التقلص والضعف.
وقد لاحظ علماء الآثار أن هناك نوعا من التقلص الملحوظ في الجماجم الأثرية المكتشفة ضمن حفرياتهم، كما لاحظوا أن الفك الأعلى أصبح أقصر والفك الأسفل أصبح أصغر، وذلك بعد فحص أكثر من 1000 جمجمة وفك تعود لفترات ما قبل الثورة الصناعية من أماكن مختلفة حول العالم. كما لاحظوا أن هناك جزءا محددا في الجمجمة عادة ما يتأثر بمضغ الطعام، لاحظوا أن ذلك الجزء تقلص في الحجم أيضاً مع مرور الزمن.
وبحسب دكتور ديفيد كاتز، الباحث بجامعة ” كالغاري ” ، فإن ” الزراعة قد أحدثت تغييرات في الحياة والثقافة البشرية ” ، مشيراً إلى أن التغييرات الأكبر التي حدثت في جماجم البشر على مر العصور كانت ملحوظة في المجتمعات التي عاشت على الزراعة، والتي اعتمدت في تغذيتها على المواد الغذائية اللينة.
وألمح إلى أن هناك فرقا واضحا في حجم الجمجمة بين الإنسان القديم الذي اعتمد على الصيد والبحث عن المؤن والإنسان الذي اعتمد على المنتجات الزراعية كمصدر للغذاء.
وكانت دراسة سابقة أجرتها جامعة ” كامبريدج ” ، قد رجحت أن جماجم البشر أصبحت أخف وأكثر هشاشة، بعد انتشار الزراعة، وذلك بعد أن أجروا مقارنة بين جماجم البشر منذ حوالي 7000 عام، والذين اعتمدوا على الصيد والبحث عن المؤن، بجماجم البشر منذ نحو 6000 عام حين بدأت الزراعة في الانتشار. فبحسب الدراسة، فإن عظام الإنسان الذي اعتمد على الزراعة في غذائه أصبحت أخف وأضعف. كما حددوا أن كثافة العظام أصبحت 20% أقل بين الجيلين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33011 ] نشر منذ 22 ساعة
عن الخربطه ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 22 ساعة
بعيدا عن الدراسه والبحث -لان لها متخصصون-
هل جماجم اجدادها اكبر من حماجمنا وقد كانوا يقضمون المضير ويطحنون العظام باسنانهم-وياكلون كل قاسي وصلب-مجرد سؤال-
اما ضعف الفك وهشاشه الجمجمه والعظام عموما فاليوم حدث ولا حرج-فالاكل كل سائل ومائع -ومبلوع ربما لاتتحرك معه الاسنان-الله يمتعنا بالصحه والعافيه-
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1988 ] نشر منذ 22 ساعة
يعني تبون الادمي يعلج
مثل الثور ويصر فكه كبير
😂😂😂😂😂
اللي دارسها ملحوس مخه
فرحان💚[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 22 ساعة
سحاب هههههههههههه حلوه المضير
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1913 ] نشر منذ 20 ساعة
حط على الرف , دراسة عديمة الجدوى وهدر لامبرر له للموارد , اعلك علبة علكة وينحل الموضوع , واذا كنت تعتقد انها من عادات اشخاص كوكو واوا اعلك في بيتكم قبل لا تنام
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7674 ] نشر منذ 18 ساعة
يعني أفهم من هالتقرير حث البشر ع إستخدام الأسنان للعض والطحن والتكسير طيلة الوقت
ماصارت أسنان 😂😂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7674 ] نشر منذ 18 ساعة
دراسة سابقة رجحت أن جماجم البشر أصبحت أخف وأكثر هشاشة.
،
خل الجماجم إلا والله العقول اللي أصبحت أخف وأكثر هشاشة ناس كلمة توديهم وكلمة تجيبهم
ويتدخلون فيما لايعنيهم ويقيسون الآخرين ع أنفسهم إلا مارحم ربي.
مغرد[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 18 ساعة
قالوها الشيعه يقولون اكل الجبن حررررام ههههههههههههههههههههههههههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10670 ] نشر منذ 17 ساعة
دخيل الله
يعني جمجمتي انكمشت 😂😂
بسوي اشاعه اتطمن عليها
سراديب[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
قالك يتجهون للأكل اللين ……. الاسنان ماتحملت في السنين دي عشان تتحمل بتلك السنين .
تاج على راس[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 52 دقيقة
واضح انه عقلك صغير يا مغرد
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 38 دقيقة
حكم أكل الجبن عن الشيعه مكروه إلا مع الجوز
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 26 دقيقة
اكتب في اليوتيوب حكم أكل الجبن عند الشيعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17104 ] نشر منذ 15 دقيقة
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