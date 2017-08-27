بالفيديو.. طلاب بجامعة الفيصل يصممون سيارة تعتمد على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

فاز فريق سعودي من جامعة الفيصل بإحدى جوائز مسابقة دولية سنوية تنظمها شركة ” شل ” للسيارات الموفرة للوقود، وذلك بتصميم سيارة تمكنت من قطع مسافة 300 كلم بلتر واحد فقط من الوقود.

وأوضح قائد الفريق وطالب الهندسة الميكانيكية بالجامعة إبراهيم الفارس أن السيارة تتميز بأنها اقتصادية بوزن خفيف جداً،وقد تمت عدة تعديلات على المحرك بتغير الضغط داخله، ما جعل السيارة تعتمد على الهواء أكثر من البنزين.

كما عمل فريقاً آخر من الجامعة لتصميم سيارتين، الأول لتصميم سيارة للمشاركة في سباق عالمي يُقام ببريطانيا يشارك فيه 80 فريقاً من معظم الدول المتخصصة في صناعة السيارات، فيما يعمل الفريق الآخر لإنتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية للمشاركة في منافسة ستُقام بتكساس بالولايات المتحدة.

