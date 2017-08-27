شاب يحفر قبر صديقته ويحرق جثتها بعد 5 سنوات من وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب روسي يٌدعى يوري جولوفين 30 عاما ، على نبش قبر صديقته السابقة ” أولجا ” بعد خمس سنوات من وفاتها بمساعدة شخص ، وقام بحرق النعش في قرية مينشيكوفو في منطقة كورجان بوسط روسيا ، مٌدعياً ان روحها تٌطارده في كوابيسه .

وكانت أولجا انتحرت قبل خمس سنوات بشنق نفسها بعد انهيار علاقتها، وادعى جولوفن أنها كانت تظهر في أحلامه، وتطارده روحها بشكل منتظم، واضطر لحرق جثتها لوقف الكوابيس.