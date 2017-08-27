 شاب يحفر قبر صديقته ويحرق جثتها بعد 5 سنوات من وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 27

    أغسطس

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شاب يحفر قبر صديقته ويحرق جثتها بعد 5 سنوات من وفاتها

شاب يحفر قبر صديقته ويحرق جثتها بعد 5 سنوات من وفاتها
نورة الشهري(صدى):

أقدم شاب روسي يٌدعى يوري جولوفين 30 عاما ، على نبش قبر صديقته السابقة ” أولجا ” بعد خمس سنوات من وفاتها بمساعدة شخص ، وقام بحرق النعش في قرية مينشيكوفو في منطقة كورجان بوسط روسيا ، مٌدعياً ان روحها تٌطارده في كوابيسه .

وكانت أولجا انتحرت قبل خمس سنوات بشنق نفسها بعد انهيار علاقتها، وادعى جولوفن أنها كانت تظهر في أحلامه، وتطارده روحها بشكل منتظم، واضطر لحرق جثتها لوقف الكوابيس.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32952 ] نشر منذ 2 دقيقتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,,ليس بعد الكفر ذنب ,,

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