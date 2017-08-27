" رعاية الأجيال " تحتفي بالحجاج بالورود وسقيا زمزم - صحيفة صدى الالكترونية

مكة المكرمة(صدى):

نظمت جمعية رعاية الأجيال الخيرية بالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بجدة ومن خلال الكوادر الشبابية التطوعية مبادرة ” حفاوة وإكرام ” لضيوف الرحمن وذلك لاستقبال الحجاج القادمين إلى المملكة .

وجاء ذلك بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وبمشاركة مدير شئون الحج والعمرة بصالة الحجاج أ.عبدالمجيد الأفغاني.

كما تم استقبال الحجاج منذ أن وطأت أقدامهم إلى المملكة بالورد والطيب والتمور والقهوة العربية، فيما قدمت لهم مجموعة من الهدايا شملت ” شنط ومظلات وسبح إلكترونية ودليل لمناسك الحج ” .

وتهدف المبادرة إلى إظهار صورة حضارية عن شباب الوطن، وإشراك القطاع الخيري في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف للوصول إلى مليون متطوع، ومشاركة القطاع الثالث في رفع مستوى الوعي لديهم.

