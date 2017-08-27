1500 مهندس لتطبيق أعلى خدمة للكهرباء في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أستعد أكثر من 1500 مهندس وفني و إداري بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية

أكد المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، على جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، واكتمال خطة الشركة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1438هـ .

وتهدف الخطة إلى تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، وذلك وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، سعياً لتوفير أقصى سُبيل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار الشيخ إلى أن عدد المشاركين في تنفيذ الخطة التشغيلية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بلغ أكثر من (1500) من الكوادر التي تزخر وتفخر بهم الشركة من المهندسين والفنيين والإداريين، والذين يعملون خلال موسم الحج تحت شعار ” نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن ” .

وختم رئيس القطاع الغربي المهندس عبدالمعين الشيخ تصريحاته، مُشيداً بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدار العام بين مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز عمليات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهو ما أدى إلى ضمان استمرارية تغذيتهما بموثوقية عالية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل لأي أحمال زائدة أثناء ساعات الذروة في موسم العمرة وشهر رمضان وموسم الحج.