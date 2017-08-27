بالفيديو.. أمير حائل يُلبس طفلاً شماغه وعقاله في حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً راقياً لأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد أثناء حضوره حفل زفاف أول أمس الجمعة.

وأظهر المقطع المتداول الأمير عبد العزيز وهو يتحدث إلى أحد الأطفال الذي حضر رفقة أخرين للسلام عليه، لكنه كان يمسك شماغه وعقاله بيده بعد أن سقط منه، فما كان من الأمير إلا أن تعامل بشكل أبوي وألبس الطفل الشماغ والعقال.

وداعب الأمير عبد العزيز، الطفل وسأله: ” هل تريد أن أميل العقال أم لا؟ ” ؛ حيث إن ميل العقال أمر متعارف عليه بين أهالي المنطقة، في موقف لافت أثار سعادة الحضور بهذا التصرف العفوي والمتواضع.

