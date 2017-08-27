بالفيديو.. أمير حائل يُلبس طفلاً شماغه وعقاله في حفل زفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير حائل يُلبس طفلاً شماغه وعقاله في حفل زفاف
كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً راقياً لأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد أثناء حضوره حفل زفاف أول أمس الجمعة.
وأظهر المقطع المتداول الأمير عبد العزيز وهو يتحدث إلى أحد الأطفال الذي حضر رفقة أخرين للسلام عليه، لكنه كان يمسك شماغه وعقاله بيده بعد أن سقط منه، فما كان من الأمير إلا أن تعامل بشكل أبوي وألبس الطفل الشماغ والعقال.
وداعب الأمير عبد العزيز، الطفل وسأله: ” هل تريد أن أميل العقال أم لا؟ ” ؛ حيث إن ميل العقال أمر متعارف عليه بين أهالي المنطقة، في موقف لافت أثار سعادة الحضور بهذا التصرف العفوي والمتواضع.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 56 دقيقة
هذولي حكامنا حفظهم الله
التواضع والين والمحبة
لذلك لا غرابة من شعب بادلهم الحب والإخلاص
لله ثم الدين والوطن
لا عزاء للمطبلين المرجفين الحاقدين
موتو بغيضكم نحن مثال للتلاحم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32952 ] نشر منذ 38 دقيقة
بارك الله فيك ياسمو الأمير ,,