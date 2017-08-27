المواس يتنازل عن قميصه لعمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

المواس يتنازل عن قميصه لعمر السومة
تنازل محمود المواس، لاعب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن قميصه في نسور قايسون والذي يحمل الرقم 9 لصالح زميله عمر السومة، العائد لصفوف المنتخب من جديد.
ويعتبر هذا هو الظهور الأول لعمر السومة هداف النادي الأهلي، بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، لم يشارك فيها مع نسور قايسون.
ويستعد حالياً المنتخب الأول السوري في ماليزيا، لمواجهة قطر يوم الخميس المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 24 ساعة
يستاهل السومه لاعب خلوق محبوب من الجميع
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7685 ] نشر منذ 12 دقيقة
إن تولوه الشبيحة غابت شمسه.