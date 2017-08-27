 المواس يتنازل عن قميصه لعمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

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المواس يتنازل عن قميصه لعمر السومة

المواس يتنازل عن قميصه لعمر السومة
ماجد محمد(صدى):

تنازل محمود المواس، لاعب المنتخب السوري الأول لكرة القدم، عن قميصه في نسور قايسون والذي يحمل الرقم 9 لصالح زميله عمر السومة، العائد لصفوف المنتخب من جديد.
ويعتبر هذا هو الظهور الأول لعمر السومة هداف النادي الأهلي، بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، لم يشارك فيها مع نسور قايسون.
ويستعد حالياً المنتخب الأول السوري في ماليزيا، لمواجهة قطر يوم الخميس المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 24 ساعة

يستاهل السومه لاعب خلوق محبوب من الجميع

[ عدد التعليقات: 7685 ] نشر منذ 12 دقيقة

إن تولوه الشبيحة غابت شمسه.

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