شرطة تبوك تكشف تفاصيل وفاة مهدد والدته وإخوته - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة تبوك تكشف تفاصيل وفاة مهدد والدته وإخوته
كشفت شرطة منطقة تبوك تفاصيل ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة أحد المواطنين بطلق ناري في أثناء عملية القبض عليه بمحافظة الوجه؛ ما أدّى بعد ذلك إلى وفاته.
وقالت الشرطة، إن بلاغا ورد لشرطة محافظة الوجه من قِبل اثنين من المواطنين عن تعرُّضهما لإطلاق النار وهما بداخل سيارتهما من قِبل شخص لا يعرفانه يقود سيارة مظللة بالكامل ولوحة السيارة الخلفية مخفية، وجرى الانتقال الفوري لمعاينة الموقع وسيارة المبلغين رفق جهات الاختصاص، وثبت من المعاينة عملية إطلاق النار وذلك لوجود فتحة دخول لطلق ناري على زجاج السيارة، وصدر بحق المبلغين التقارير الطبية اللازمة المثبتة لإصابتهما “.
وأضافت: “من خلال توافر المعلومات اتضح أن الجاني الذي توارى عن الأنظار (سعودي الجنسية – ٢٥ سنة)، وعاطل عن العمل، وتمّ ابلاغ الجهات المختصّة بالبحث عن المتهم والقبض عليه “.
وتابعت: “في اليوم التالي تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة الوجه اتصالاً هاتفياً من قِبل شقيق المتهم الهارب مفيداً بقيام شقيقه بإشهار سلاح ناري عليه وتهديد والدته وإخوته وسرقة سيارته تحت التهديد، وبانتقال فرقه أمنية للموقع وعند مشاهدته لها تمكّن من الهرب وبرفقته شخصٌ آخر داخل السيارة وبمتابعتهما تمّ إيقافهما”.
وقالت: ” قام المتهم بإشهار سلاح من نوع رشاش على رجال الأمن، وفي أثناء محاولة السيطرة عليه دون ترك فرصة له لاستخدام سلاحه وإطلاق النار منه خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح أحد أفراد الفرقة القابضة أصابت رأس المتهم، وتمّ نقله على الفور إلى مستشفى المحافظة إلا أنه تُوفي، رحمه الله، داخل المستشفى لاحقاً “.
وأوضحت: ” كما تمّ القبض على مرافقه (سعودي الجنسية)، والتحفظ على سلاح المصاب الذي اتضح أنه مجهّز للإطلاق وبداخل المخزن (٢١) طلقة حيّة وغير مرخص، وبتفتيش السيارة التي كانت معهما عُثر على بعض الممنوعات المحرّمة شرعاً، كما تبيّن أن المصاب ومرافقه كانا في حالتين غير طبيعيتين، وباشر فرع النيابة العامة بالمحافظة التحقيق في القضية “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ يوم واحد
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
رجال الامن لابد يتعاملوا بحزم مع المجرمين وإلا لن يكون لهم هيبه وستفلت الامور
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12552 ] نشر منذ يوم واحد
المخدرات وما تسوي بالمتعاطي الى ان تدمر حياته
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ يوم واحد
حقة وجاة ونتهينا
سعيد[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ يوم واحد
عاطل عن العمل .. هذي مالها دخل بالموضوع ابدا
خرجت طلقة عن طريق الخطأ ..
يمقن .. ؟
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4940 ] نشر منذ 22 ساعة
الله المستعان
ي[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 16 ساعة
المخدرات لعبت برؤؤس العول
إسلام[ عدد التعليقات: 979 ] نشر منذ 15 ساعة
آها قلتولي عن طريق الخطأ ها يصير خير
روميو[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 4 ساعات
مع نفسه لو انسجن بيطلع بعد فتره بيبهذل أهله مات يمكنها خييره
ابو عمر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لا يرحمه في ستين داهيه كلب ومات
مغرد[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 13 دقيقة
اهم شى رجل الامن لا يجيه شى المقتول جزاه ما جاه غير صالح بالجتمع الله لا يرحمه