شرطة تبوك تكشف تفاصيل وفاة مهدد والدته وإخوته - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كشفت شرطة منطقة تبوك تفاصيل ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة أحد المواطنين بطلق ناري في أثناء عملية القبض عليه بمحافظة الوجه؛ ما أدّى بعد ذلك إلى وفاته.

وقالت الشرطة، إن بلاغا ورد لشرطة محافظة الوجه من قِبل اثنين من المواطنين عن تعرُّضهما لإطلاق النار وهما بداخل سيارتهما من قِبل شخص لا يعرفانه يقود سيارة مظللة بالكامل ولوحة السيارة الخلفية مخفية، وجرى الانتقال الفوري لمعاينة الموقع وسيارة المبلغين رفق جهات الاختصاص، وثبت من المعاينة عملية إطلاق النار وذلك لوجود فتحة دخول لطلق ناري على زجاج السيارة، وصدر بحق المبلغين التقارير الطبية اللازمة المثبتة لإصابتهما “.

وأضافت: “من خلال توافر المعلومات اتضح أن الجاني الذي توارى عن الأنظار (سعودي الجنسية – ٢٥ سنة)، وعاطل عن العمل، وتمّ ابلاغ الجهات المختصّة بالبحث عن المتهم والقبض عليه “.

وتابعت: “في اليوم التالي تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة الوجه اتصالاً هاتفياً من قِبل شقيق المتهم الهارب مفيداً بقيام شقيقه بإشهار سلاح ناري عليه وتهديد والدته وإخوته وسرقة سيارته تحت التهديد، وبانتقال فرقه أمنية للموقع وعند مشاهدته لها تمكّن من الهرب وبرفقته شخصٌ آخر داخل السيارة وبمتابعتهما تمّ إيقافهما”.

وقالت: ” قام المتهم بإشهار سلاح من نوع رشاش على رجال الأمن، وفي أثناء محاولة السيطرة عليه دون ترك فرصة له لاستخدام سلاحه وإطلاق النار منه خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح أحد أفراد الفرقة القابضة أصابت رأس المتهم، وتمّ نقله على الفور إلى مستشفى المحافظة إلا أنه تُوفي، رحمه الله، داخل المستشفى لاحقاً “.

وأوضحت: ” كما تمّ القبض على مرافقه (سعودي الجنسية)، والتحفظ على سلاح المصاب الذي اتضح أنه مجهّز للإطلاق وبداخل المخزن (٢١) طلقة حيّة وغير مرخص، وبتفتيش السيارة التي كانت معهما عُثر على بعض الممنوعات المحرّمة شرعاً، كما تبيّن أن المصاب ومرافقه كانا في حالتين غير طبيعيتين، وباشر فرع النيابة العامة بالمحافظة التحقيق في القضية “.