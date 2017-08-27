إمارة مكة: رفض الخطابات الرسمية الموقعة بـ " عنه " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة الجهات الحكومية بالمنطقة إلى أنها لن تقبل الخطابات التي توقع نيابةً عن أصحاب الصفة الأصيلة التي لا يرد فيها اسم الموقِّع وصفته.

وأكدت الإمارة على رفض قبول الخطابات الرسمية الموقعة بـ ” عنه ” دون توضيح اسم الشخص الذي قام بالتوقيع.

وطالبت، بضرورة كتابة اسم الشخص المكلّف بالتوقيع، مؤكدةً على إدارات ديوان الإمارة بالإضافة للمحافظات والمراكز، رفض قبول الخطابات الواردة لهم والتي لم يتم التقيد فيها بذلك.