إمارة مكة: رفض الخطابات الرسمية الموقعة بـ " عنه " - صحيفة صدى الالكترونية

إمارة مكة: رفض الخطابات الرسمية الموقعة بـ ” عنه “
وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة الجهات الحكومية بالمنطقة إلى أنها لن تقبل الخطابات التي توقع نيابةً عن أصحاب الصفة الأصيلة التي لا يرد فيها اسم الموقِّع وصفته.
وأكدت الإمارة على رفض قبول الخطابات الرسمية الموقعة بـ ” عنه ” دون توضيح اسم الشخص الذي قام بالتوقيع.
وطالبت، بضرورة كتابة اسم الشخص المكلّف بالتوقيع، مؤكدةً على إدارات ديوان الإمارة بالإضافة للمحافظات والمراكز، رفض قبول الخطابات الواردة لهم والتي لم يتم التقيد فيها بذلك.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 16 دقيقة
نوقع عنه ويوقع عنا مسبوقه بحرف (ع) وكتابة اسم الموقع تحتاج تعميم لوضع اسم بدل اسم -ولا كيف اسمين ع توقيع واحد حتى تشويه للخطاب-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 9 دقائق
الأخ سحاب
أعتذر منك شخصياً لاستعمال التأنيث في خبر سابق …
كان زمان[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 7 دقائق
ولم أعلم إلا من تعليق درة البسامي .. أكرر اعتذاري والشكر للأخت درة