اليوم .. ريال مدريد يواجه فالنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يواجه ريال مدريد فريق فالنسيا، الليلة فى تمام الحادية والربع، على ملعبه ” سانتياجو برنابيو ” ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني ” الليجا “.

وكان ريال مدريد حامل اللقب قد استهل مشواره هذا الموسم (2017-2018) بالدوري الإسباني بالفوز على ديبورتيفو لاكورونيا، خارج ملعبه، بثلاثية نظيفة.

ويستهدف ريال مدريد استغلال عاملى الأرض والجمهور للفوز على خصمه العنيد فالنسيا، خاصة أن الفريق الملكى سيتسلم كأس بطولة الدوري الإسباني عن الموسم الماضى (2016-2017)، وذلك بعد مرور 98 يومًا من تتويجه باللقب، قبل انطلاق المباراة على ملعبه البرنابيو.

ويفتقد ريال مدريد جهود قائده سيرجيو راموس بسبب الإيقاف بعد طرده فى مباراة ديبورتيفو لاكورونيا، فيما يستمر غياب المهاجم البرتغالى كريستيانو رونالدو “ الموقوف ” 5 مباريات، ويغيب عن الريال أيضًا المدافع الفرنسى رافاييل فاران بسبب الإصابة.

وكان فالنسيا قد افتتح مشواره ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على فريق لاس بالماس، بهدف دون مقابل، حيث ظهر الخفافيش بمستوى رائع تحت قيادة المدرب الجديد مارسيلينو جارسيا تورال.