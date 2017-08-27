 لا كرب عليك بعد اليوم - الشيخ صالح المغامسي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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لا كرب عليك بعد اليوم – الشيخ صالح المغامسي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 4 ساعات

الله اكبر ، اللهم اتمم علينا نورنا انك على كل شيء قدير ,,
اللهم ارحمنا و والدينا وذرياتنا برحمتك اللتي وسعت كل شيء يا ارحم الراحمين ,, آمين ,,

,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وأثابك ، ونفعنا بما نسمعه منك من الهدي الشريف ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 24 دقيقة

اللهم يا مقلب القلوب …ثبت قلوبنا على دينك ….
اللهم إني أسألك رضاك والجنة….

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