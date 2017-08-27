لا كرب عليك بعد اليوم - الشيخ صالح المغامسي - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 27
أغسطس
الله اكبر ، اللهم اتمم علينا نورنا انك على كل شيء قدير ,,
اللهم ارحمنا و والدينا وذرياتنا برحمتك اللتي وسعت كل شيء يا ارحم الراحمين ,, آمين ,,
,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وأثابك ، ونفعنا بما نسمعه منك من الهدي الشريف ,, آمين ,,
اللهم امين
اللهم يا مقلب القلوب …ثبت قلوبنا على دينك ….
اللهم إني أسألك رضاك والجنة….
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 4 ساعات
الله اكبر ، اللهم اتمم علينا نورنا انك على كل شيء قدير ,,
اللهم ارحمنا و والدينا وذرياتنا برحمتك اللتي وسعت كل شيء يا ارحم الراحمين ,, آمين ,,
,, جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وأثابك ، ونفعنا بما نسمعه منك من الهدي الشريف ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم امين
درة البسامي[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم يا مقلب القلوب …ثبت قلوبنا على دينك ….
اللهم إني أسألك رضاك والجنة….