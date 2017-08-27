شاب يشوه وجه فتاه رفضت الزواج منه - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يشوه وجه فتاه رفضت الزواج منه
رفضت الزواج منه فاعتدى عليها بالضرب.. وكان هذا عقابه
أقدم شاب بريطاني يٌدعى نردي بافل ، على التعدي على صديقته ” أندريا ناغي ” لرفضها الزواج منه .
وتعود الواقعة عندما طلب بافل من شخص ما أن يسلّم أندريا ورقة صغيرة، كُتِب عليها أنَّه يرغب في التحدُّث معها واشترى خاتم زفاف -باهظ الثمن- وبعض الورود، كي يفاجئها في مقر عملها، لترد عليه بالرفض، ففقد أعصابه وضربها في وجهها، ثم طرحها أرضاً مُتسبِّباً لها في ” إصابات كبيرة “.
وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر بافل الشرطةأ نَّه كان مستاءً بسبب تعرُّضه للرفض، مع أنه جمعته علاقة قوية بالشابة منذ 3 أشهر، حتى إنها إنتقلت للعيش معه.
لتصدر محكمة نورث ستافوردشاير حكماً بمنعه من الإتصال بالفتاة لمدة عام بعدما أُدِين بالاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى قرار الخدمة المجتمعية لـ12 شهراً، شريطة تأدية نشاط إعادة تأهيل لمدة 30 يوماً و150 ساعة عمل دون أجر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32933 ] نشر منذ 57 دقيقة
تردت بابتك يانردي الردي ,, علامك على بنت ناغي ؟؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12531 ] نشر منذ 49 دقيقة
المفروض 3 شهور وهي في حظنك وانت في حظنها تكفي يا غبي
اكيد انك لم تعجبها ولم تدخل مزاجها فالمفروض ان تفترقوا بهدؤ
كان زمان[ عدد التعليقات: 1278 ] نشر منذ 33 دقيقة
شين وقوي عين ..
أنسان بجيح …..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17056 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله المستعان. يعني الشغله بالقوه سبحان الله ليش بعض الرجال اذا. رُفض جن وقام يعتدي او يهدد
فرحان💚[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله لايبلانا اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17056 ] نشر منذ 18 دقيقة
نفسي اعرف هي السالفه غصب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1829 ] نشر منذ 13 دقيقة
ثلاث شهور وهي ساكنه معه في البيت ولاكلمها عن الجواز
يستاهل من يصفقه
نعوذ بالله من حالهم
اللهم لك الحمد الذي عفانا مما ابتلاهم به
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17056 ] نشر منذ 13 دقيقة
اللهم امين يارب العالمين جزاك الله خير الجزاء يا أخ فرحان
فرحان💚[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يوفقك ياأختي المحرومه أسمك سابق