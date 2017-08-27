شاب يشوه وجه فتاه رفضت الزواج منه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رفضت الزواج منه فاعتدى عليها بالضرب.. وكان هذا عقابه

أقدم شاب بريطاني يٌدعى نردي بافل ، على التعدي على صديقته ” أندريا ناغي ” لرفضها الزواج منه .

وتعود الواقعة عندما طلب بافل من شخص ما أن يسلّم أندريا ورقة صغيرة، كُتِب عليها أنَّه يرغب في التحدُّث معها واشترى خاتم زفاف -باهظ الثمن- وبعض الورود، كي يفاجئها في مقر عملها، لترد عليه بالرفض، ففقد أعصابه وضربها في وجهها، ثم طرحها أرضاً مُتسبِّباً لها في ” إصابات كبيرة “.

وبعد إلقاء القبض عليه، أخبر بافل الشرطةأ نَّه كان مستاءً بسبب تعرُّضه للرفض، مع أنه جمعته علاقة قوية بالشابة منذ 3 أشهر، حتى إنها إنتقلت للعيش معه.

لتصدر محكمة نورث ستافوردشاير حكماً بمنعه من الإتصال بالفتاة لمدة عام بعدما أُدِين بالاعتداء عليها بالضرب، بالإضافة إلى قرار الخدمة المجتمعية لـ12 شهراً، شريطة تأدية نشاط إعادة تأهيل لمدة 30 يوماً و150 ساعة عمل دون أجر.