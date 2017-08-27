 امرآة تسرق بطارية سيارة ! - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 27

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. امرآة تسرق بطارية سيارة !

امرآة تسرق بطارية سيارة !




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 47 دقيقة

هههههههههههههه حراميه نمبر ون ,,

[ عدد التعليقات: 3038 ] نشر منذ 38 دقيقة

😁هههههههه😂.هههههههه😅.ههههههههه😊.ههههههههه.😆.
.
.😂مسكينه يمكن بطارية سيارتها نايمه وتبا تسوي لها إشتراك .😂.

َ

[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههههههه وين اخونا ابو تركي يسوي لها اشتراك ,,

,, خبير البطاريات واشتراكاتها ,,,

[ عدد التعليقات: 3038 ] نشر منذ 10 دقائق

… حيا الله حبيب قلبي وأخوي ابومحمد …
.
لا تحاتي اخونا ابو تركي .
.
ذلحين أزهَم عليه وأعطيه العنوان وأخليه يروح ويعمل لها إشتراك ويشَغِل مكينتها.
.
وأبو تركي تراه شِغَردي ويحِب ألمكاين بجميع أنواعها . الكبيره والصغيره .
.
الله يستر بس لا جاء وشاف الكلام إللي قِلتَه عَنه . مدَري وش راح يسوي فيني .
.
………………ههههههههه.😁😅😊😄😆😂😃🤣😳……………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *