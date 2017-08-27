امرآة تسرق بطارية سيارة ! - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 27
أغسطس
هههههههههههههه حراميه نمبر ون ,,
😁هههههههه😂.هههههههه😅.ههههههههه😊.ههههههههه.😆.
.
.😂مسكينه يمكن بطارية سيارتها نايمه وتبا تسوي لها إشتراك .😂.
َ
ههههههههههه وين اخونا ابو تركي يسوي لها اشتراك ,,
,, خبير البطاريات واشتراكاتها ,,,
… حيا الله حبيب قلبي وأخوي ابومحمد …
.
لا تحاتي اخونا ابو تركي .
.
ذلحين أزهَم عليه وأعطيه العنوان وأخليه يروح ويعمل لها إشتراك ويشَغِل مكينتها.
.
وأبو تركي تراه شِغَردي ويحِب ألمكاين بجميع أنواعها . الكبيره والصغيره .
.
الله يستر بس لا جاء وشاف الكلام إللي قِلتَه عَنه . مدَري وش راح يسوي فيني .
.
………………ههههههههه.😁😅😊😄😆😂😃🤣😳……………….
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههه حراميه نمبر ون ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3038 ] نشر منذ 38 دقيقة
😁هههههههه😂.هههههههه😅.ههههههههه😊.ههههههههه.😆.
.
.😂مسكينه يمكن بطارية سيارتها نايمه وتبا تسوي لها إشتراك .😂.
َ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32971 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههه وين اخونا ابو تركي يسوي لها اشتراك ,,
,, خبير البطاريات واشتراكاتها ,,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3038 ] نشر منذ 10 دقائق
… حيا الله حبيب قلبي وأخوي ابومحمد …
.
لا تحاتي اخونا ابو تركي .
.
ذلحين أزهَم عليه وأعطيه العنوان وأخليه يروح ويعمل لها إشتراك ويشَغِل مكينتها.
.
وأبو تركي تراه شِغَردي ويحِب ألمكاين بجميع أنواعها . الكبيره والصغيره .
.
الله يستر بس لا جاء وشاف الكلام إللي قِلتَه عَنه . مدَري وش راح يسوي فيني .
.
………………ههههههههه.😁😅😊😄😆😂😃🤣😳……………….