سلمى حايك: تعرضت للاستغلال الجسدي في بدايتي الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

سلمى حايك: تعرضت للاستغلال الجسدي في بدايتي الفنية
قالت النجمة العالمية سلمى حايك ، خلال حوار لها بأحد المواقع الإلكترونية ، أنها تعرضت للإستغلال الجسدي، من قبل صناع السينما في بداياتها الفنية ، وكان ينظر لي أنني مجرد فتاة جميلة تفرض عليها أدوارا معينة.
وأضافت حايك: ” كثيراً ما كان يقال لي عليكي أن تعودي إلى بلدك أنتي لن تكوني أبداً أكثر من نادلة أو صديقة لمجرم في الأفلام، ولكن كنت أعلم أن كل هذا في طريقه للتغيير، أعني أنظروا إلي الآن ولما حققته “.
وأشارت الى أن ” حياتي العائلية أكثر شيء يهمني ويتصدر أولوياتي، ثم لدي حياتي الشخصية ومساحتي الخاصة، عندما أتفرغ لنفسي بعيداً عن الفن والعائلة حينها أهرب إلى الطبيعة برفقة حيواناتي الأليفة، هناك أعيش حياة بسيطة وأشعر أنني لا أحتاج لشيء أنا أحب تلك الحياة “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ أسبوعين
سلمى حايك أنك لستى الاولى أو الاخيرة التى تعرضت للإستغلال الجسدي خلال بدء حياتها الفنية فى هوليوود الكل من الفنانات الشهيرات قد تعرضنا للإستغلال الجسدي خلال بدء حياتهم الفنية فى هوليوود انك لستى الاولى او الاخيرة انها بيئة فساد فى هوليوود وانتى تعلمين ذلك قبل الدخول بالوسط الفنى .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12752 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مجرد تعرض فقط …. هاي حيل قويه
مجال الفن يحتاج الى تنازلات جسميه من المرأة لكي يقال لها انها وضعت قدمها على اول السلم
ثم ما فيه داعي تتكلمي عن نفسك مو كله محصل بعضه
كان زمان[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ أسبوعين
كلامك هذا يدخل في باب :
توضيح الواضحات .. والاسترسال في البديهيات ..
ياعزيزتي العارف لا يُعرف .. وأفهم يافهيم ..!!
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2000 ] نشر منذ أسبوعين
كل فنانه تعرف كيف تسلك طريق النجوميه حسب رغبت المنتج فقط وهي اسهل طريقه
وهذا ما انتهجتها سلمى حايك ………… بلاش نصب على الناس
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ أسبوع واحد
شي بديهي
والا ماتوصلين ياسلمى انتي ومن على شاكلتك فهذه ضريبة النجوميه والشهره.
عقب يصير الوضع عااااااااادي
الصعوبه اول مره
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5008 ] نشر منذ 7 أيام
التحرش وبعده يبدا الطعج
ميسي عربي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 49 دقيقة
بعد ايش بعد خراب مالطا ياسلمى تلعبي مع حيواناتك ؟