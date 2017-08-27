سلمى حايك: تعرضت للاستغلال الجسدي في بدايتي الفنية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قالت النجمة العالمية سلمى حايك ، خلال حوار لها بأحد المواقع الإلكترونية ، أنها تعرضت للإستغلال الجسدي، من قبل صناع السينما في بداياتها الفنية ، وكان ينظر لي أنني مجرد فتاة جميلة تفرض عليها أدوارا معينة.

وأضافت حايك: ” كثيراً ما كان يقال لي عليكي أن تعودي إلى بلدك أنتي لن تكوني أبداً أكثر من نادلة أو صديقة لمجرم في الأفلام، ولكن كنت أعلم أن كل هذا في طريقه للتغيير، أعني أنظروا إلي الآن ولما حققته “.

وأشارت الى أن ” حياتي العائلية أكثر شيء يهمني ويتصدر أولوياتي، ثم لدي حياتي الشخصية ومساحتي الخاصة، عندما أتفرغ لنفسي بعيداً عن الفن والعائلة حينها أهرب إلى الطبيعة برفقة حيواناتي الأليفة، هناك أعيش حياة بسيطة وأشعر أنني لا أحتاج لشيء أنا أحب تلك الحياة “.