ضبط مٌسن اعتدى على طفلة وفض بكارتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدم مٌسن مغربي على اغتصاب طفلة وفض بكارتها أكثر من مرة ، فيما تمكنت قوات الأمن بمدينة بني ملال المغربية من ضبطه .

تعود الواقعة عندما تقدمت عائلة الطفلة التي لم تتجاوز 9 سنوات من عمرها، بشكوى في حق جارهم السبعيني الذي اغتصب الضحية لأكثر من مرة، حيث كان يغريها بالحلوى إلى أن فض بكارتها.

وبالتحريات ثُبت صحة الواقعة وتم أعتقاله بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في بني ملال بتهمة الاغتصاب .