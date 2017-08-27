بالصور.. تدشين حملة إدارة الأمن الفكري بالمسجد النبوي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد أمس حملة إدارة الأمن الفكري بالمسجد النبوي تحت شعار ” لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” بحضور المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة عبدالواحد بن علي الحطاب .

وبين مدير إدارة الأمن الفكري بالوكالة الشيخ عبدالله بن حمدان الحربي أن الحملة تأتي ضمن أعمال سلسلة حملات وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في نسختها الخامسة، وتهدف إلى تعزيز جوانب السلوك والأخلاق لدى الزائرين من حجاج بيت الله الحرام، وتوعيتهم بضرورة المحافظة على الأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهات الحكومية لخدمة ومصلحة جميع الزائرين والحجاج لتنظيم الحج والزيارة للحرمين الشريفين.

وذلك من خلال إهدائهم عدد من المطبوعات المتضمنة بيان مقاصد الحج والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج، ومنها الانشغال بالطاعة والعبادة والبعد عن كل ما يعكر صفو الحاج في أداء مناسك الحج ، موضحاً أنه جرى خلال الحملة استقبال الزوار والترحيب بهم في ساحات المسجد النبوي وتوزيع سلسلة من إصدارات إدارة الأمن الفكري المتعلقة بمقاصد الحج التي أعدها أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين .