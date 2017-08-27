 وصول 858 ألف حاج إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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وصول 858 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول 858 ألف حاج إلى المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ / 377ر858 / حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس / 499ر12 / حاجا، فيما غادرها لمكة المكرمة / 322ر55 / حاجا, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه / 131ر729 / مسافرا ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم / 312ر17 / حاجا , بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس / 149ر129 / حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم / 094ر115 / حاجا .


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