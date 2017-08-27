بالفيديو.. تركي بن عبدالله ينجح في إقناع عائلة الروابي بالتنازل عن القصاص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام الأمير تركي بن عبدالله، بإقناع محمد بن دليم الروابي بالتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، لتنجح مساعي طلب العفو التي قادها عدد كبير من شيوخ القبائل.

وأظهر الفيديو حديث الأمير تركي بن عبدالله مع محمد الروابي، مؤكدا أنه يعلم صعوبة اتخاذ قرار العفو، غير أن الأمور الكبيرة تصغر عند الرجال وأولياء الدم أهل لذلك، وهو ما دعاه لطلب عفوهم عن رقبة القاتل.

يشار إلى أن حادثة القتل هذه وقعت في محافظة عفيف عام 1435هـ، وصدر فيها حُكم شرعي بالقصاص من خالد بن فيصل العازمي، حتى قبل أولياء الدم شفاعة الأمير تركي بن عبدالله.