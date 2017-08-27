مقتل 6 أشخاص إثر اشتباكات بين الانقلابيين وقوات المخلوع في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل 6 أشخاص، في اشتباكات بين ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، بالعاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس السبت، إثر توتر حصل بين طرفي الانقلاب على الشرعية اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أن شخصين من قواتها لقيا مصرعهما، إلا أن وسائل إعلام أكدت سقوط 5 قتلى من الانقلابيين، بالإضافة إلى مقتل مدير مكتب نجل المخلوع صالح العقيد خالد أحمد زيد الرضي.

وأوضح بعض الأهالي أن الاشتباكات بدأت بين الطرفين وتم احتواؤها وإرسال لجان وساطة لتهدئة الأوضاع، غير أن الاشتباكات تجددت بعد وصول قوات تعزيزية للطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعت قيادات في حزب صالح أنصارها لحمل السلاح والاستعداد لمواجهة الحوثيين الذين اتهموهم بتفجير الوضع.