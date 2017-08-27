" باخار " تضرب هونج كونج ومكاو بعد أيام من " هاتو " المميت - صحيفة صدى الالكترونية

هونج كونج(صدى):

أدت العاصفة المدارية باخار، إلى هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على هونج كونج ومكاو، اليوم الأحد، وذلك بعد مرور أربعة أيام على الإعصار هاتو المميت.

وتسبب الإعصار هاتو، أحد أقوى الأعاصير التي يتم تسجيلها، في فيضانات غزيرة ودمار في المدينتين وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص في مكاو أكبر مركز للقمار في العالم.وأصدرت المدينتان صباح اليوم، التحذير الثالث وهو أعلى تحذيرات الطقس وقالتا إن العاصفة من الدرجة الثامنة مع اشتداد الرياح وهطول الأمطار الغزيرة مما أدى إلى إصدار تحذيرات من وقوع فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة.

وقال مرصد هونج كونج للطقس، إن الرياح وصلت من وقت لآخر إلى قوة العاصفة في الجزء الجنوبي من المدينة ووصلت إلى قوة الإعصار على المناطق العليا لجزيرة لانتاو الواقعة غرب المدينة حيث يقع المطار. وتأتي العاصفة باخار في وقت مازالت تتعافى فيه المدينتان من الإعصار هاتو. وفي حين لم تتعرض هونج كونج لدمار كبير فقد دمر هاتو مدينة مكاو أكبر مركز للقمار في العالم وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 244 آخرين وأدى إلى حدوث تصدعات خطيرة في البنية التحتية بعدما ترك المدينة دون مياه أو كهرباء لأيام.

وأوضح مرصد هونج كونج ” سيصل باخار إلى غرب مصب نهر اللؤلؤ خلال الساعات القليلة القادمة “.