الجوازات تكشف حقيقة فرض رسوم على حاملي تأشيرة الزيارة العائلية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما تم تداوله عن فرض رسوم شهرية على الوافدين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة عائلية، مؤكدة أن أصحاب هذه الفئة لا يشملهم الرسوم.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ردا على استفسار حول حقيقة فرض رسوم على حاملي تأشيرة زيارة عائلية، إن الرسوم التي تم فرضها بقرار من مجلس الوزراء، تشمل فقط المرافقين والتابعين المضافين لهويات الوافدين العاملين بالقطاع الخاص.