الجوازات تكشف حقيقة فرض رسوم على حاملي تأشيرة الزيارة العائلية - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات تكشف حقيقة فرض رسوم على حاملي تأشيرة الزيارة العائلية
كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما تم تداوله عن فرض رسوم شهرية على الوافدين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة عائلية، مؤكدة أن أصحاب هذه الفئة لا يشملهم الرسوم.
وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ردا على استفسار حول حقيقة فرض رسوم على حاملي تأشيرة زيارة عائلية، إن الرسوم التي تم فرضها بقرار من مجلس الوزراء، تشمل فقط المرافقين والتابعين المضافين لهويات الوافدين العاملين بالقطاع الخاص.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4937 ] نشر منذ يوم واحد
رسوم تأشيرة الزياره العائليه عن كل شهر بــ300 ريال ومن تأخر عن تسديد الرسوم بعد انتهائها عليه ان يدفع مبلغ عشرة الاف ريال ويرحلون فورآ بعد احضار تذكرة الطائره والحجز المؤكد على الخطوط السعوديه اسألوني انا
F…..b[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
ما بقى عندكم لاشغل ولاعمل إلى الوافد حسبي الله ونعمه والوكيل