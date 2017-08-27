تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طفل في مسبح بمنتجع في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف عم الطفل علاء الدين، الذي توفي في مسبح بمنتج سياحي في ولاية كيرلا الهندية الخميس الماضي، تفاصيل الواقعة التي أدت إلى وفاة ابن أخيه.

وأكد المواطن علي حميد الدين، أن الطفل توفي نتيجة صعق كهربائي وليس بسبب الغرق كما أدعت إدارة المنتجع، موضحا أن ابن أخيه – 4 أعوام – كان يسبح مع شقيقه الأكبر – 7 سنوات – قبيل غروب الشمس، وقام أحد العاملين بالمنتجع بإنارة المكان، وحدث التماس كهربائي مباشرة وتمكن الشقيق الأكبر من الخروج سريعا من المسبح، لكن لم ينجح علاء الدين في ذلك.

وأضاف عم الطفل أن رجلا هنديا كان متواجدا في المنتجع حاول إخراج علاء من المسبح لكنه تعرض للصعق أيضاً ولم يتمكن بسبب قوة التيار الكهربائي، موضحا أنه بعد إخراج ابن أخيه من المسبح لم يتم إنعاشه لعدم وجود طاقم طبي في المنتجع ما أدى إلى وفاته.

وأوضح أن أخاه قطع إجازته هو وأسرته وعادوا إلى جدة برفقة جثمان علاء الدين، وما زال الترتيب جاريا للصلاة عليه ودفنه، مضيفا أنهم بانتظار نتائج التحقيقات في الواقعة، بعدما حاولت الشرطة الهندية إقناعهم بادعاء إدارة المنتجع أن الوفاة حدثت نتيجة الغرق.

وشدد عم الطفل، على أنهم أصروا على فتح تحقيق في الواقعة، كما تدخلت القنصلية السعودية ودفعت الشرطة لفتح التحقيق، خاصة أن شخصاً آخر في المنتجع أفاد بأنه تعرض للصعق من المسبح.