مريض بالفشل الكلوي يناشد علاجه بعد تدهور وضع عائلته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف والد المواطن علي يحيى هادي، عن معاناة نجله من إصابته بالفشل الكلوي والتي أدت إلى تدهور صحته وتدهور وضع عائلته، مشيرا إلى أنه يعول 6 أشخاص براتب زهيد يتقاضاه من عمله موظفا في أمانة منطقة جازان.

وأوضح الأب، أن ابنه يخضع للغسيل 4 أيام في الأسبوع ويجد صعوبة في تدبير شؤون حياته، حيث إنه مسؤول عن والديه وزوجته و3 من أشقائه، مضيفا أن أشقاءه توقفوا عن الدراسة بسبب تدهور الأوضاع، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأبدى والد علي، تفاؤله بإيجاد مَن يعالج ابنه ويقف معه حتى يتجاوز معاناته، مشيرا إلى أن الأسرة تعيش في منزل شعبي وفقدت متعة الحياة بسبب مرض ابنه، متمنياً أن يتماثل ابنه للشفاء ويعود لينفق عليهم.