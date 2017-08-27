الدكان يتابع سير العمل في مقر استضافة الحجاج من أسر شهداء مصر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تفقد نائب الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور زيد الدكان، مساء أمس السبت, مقر استضافة حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتابع سير العمل في المقر، من حيث تجهيزه بما يضمن الإسهام في تقديم خدمات مثالية للحجيج المستفيدين من البرنامج.

ووقف الدكتور الدكّان على الأعمال التي تنفذها اللجان العاملة التابعة للأمانة العامة للبرنامج، المتمثلة في اللجنة العلمية والشرعية، واللجنة الإدارية، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الاستقبال والنقل ، والإسكان والخدمات والثقافية والإعلامية ، وفرق الحراسات الأمنية .

كما اطلع على جهودها الكبيرة الرامية إلى توفير أفضل الوسائل والسبل الضامنة لراحة الحجيج ضيوف البرنامج .

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة, يقدم خدماته للحجاج من أسر شهداء فلسطين، وأسر شهداء الجيش السوداني المشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، وذوي شهداء الجيش والشرطة المصرية ، والأشقاء القطريين ، وضيوف البرنامج العام من مختلف أقطار العالم الإسلامي.

ويتطلع القائمون على البرنامج في أمانته العامة, إلى لتحقيق أفضل الخدمات وأرقاها للحجيج ضيوف البرنامج، ليتمكنوا من أداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة.