إنتر ميلان يحقق أول انتصار على روما بـ" الأولمبيكو " منذ 8 أعوام - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

حول فريق إنتر ميلان، أمس السبت، تأخره بهدف من مضيفه روما إلى فوز بثلاثة أهداف في الجولة الثانية للدوري الإيطالي ” الكالتشيو “.

وبادر روما صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق البوسني ادين دجيكو ليخرج فريق العاصمة الإيطالية متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وردّ إنتر ميلان بثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي –هدفين- والأورجوياني ماتياس فيتشينو في الدقائق 67 و77 و87.

وبذلك، ارتفع رصيد انتر ميلان إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف يوفينتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد روما عند 3 نقاط في المركز الثامن.

ويعد انتصار اليوم هو الأول للانتر على ملعب “الأولمبيكو” منذ 8 أعوام في مسابقة الدوري وتحديدًا منذ عام 2008 عندما فاز وقتها برباعية نظيفة.