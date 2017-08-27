اغتصاب جماعي لسائحة على شواطئ إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

اغتصاب جماعي لسائحة على شواطئ إيطاليا
تحقق الشرطة الإيطالية، في جريمة اغتصاب جماعي لسائحة بولندية على شاطئ ريميني الشعبي في إيطاليا، أمس السبت.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن تقارير إخبارية إيطالية قولها إن رجلا فقد الوعي بعدما ضرب على رأسه وسرق، كما تم اغتصاب رفيقته مرارا على يد أربعة رجال في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وأضافت أن الجريمة وقعت في منطقة معزولة على الشاطئ الواقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، مشيرة إلى أن البولنديين نقلا إلى مستشفى مصابين بعدة جروح.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8272 ] نشر منذ 3 ساعات
مجرمين هالايطاليين
اربعه يامجرمين وهي ناقصه
ياخي بلدكم مليان وش تبون بالمسكينه فشختوها
عساكم للبلاء
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعافينا وبايبتلينيا والحمد لله الذي عافانا مما ابتليو به، حقيقة هذه نهاية التعري على الشواطئ وهي مصيبة ان نشاهد الالاف عراة على الشواطئ حول العالم والله المستعان
abdul[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 2 ساعتين
عسي ان شاء الله لا يكونوا من المسلمين طالبي اللجوء كما حدث بليلة رأس السنة نهاية ٢٠١٥ وبداية ٢٠١٦ في مدينتي كولونيا وهامبورق ر الالمانيتين . الله يستر.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18562 ] نشر منذ 18 دقيقة
أربعه أشخاص😱
أجل أحلام سعيده ياهانم🤗🤗🤗
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 5 دقائق
عندهم شاطئ العراة
يعني ممنوع الملابس الداخلية
شئ طبيعي يتم الاغتصاب
الغريب اذا قالو محتشمين
وجهة نظر لا اكثر