اغتصاب جماعي لسائحة على شواطئ إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

تحقق الشرطة الإيطالية، في جريمة اغتصاب جماعي لسائحة بولندية على شاطئ ريميني الشعبي في إيطاليا، أمس السبت.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن تقارير إخبارية إيطالية قولها إن رجلا فقد الوعي بعدما ضرب على رأسه وسرق، كما تم اغتصاب رفيقته مرارا على يد أربعة رجال في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأضافت أن الجريمة وقعت في منطقة معزولة على الشاطئ الواقع على الساحل الشرقي لإيطاليا، مشيرة إلى أن البولنديين نقلا إلى مستشفى مصابين بعدة جروح.