مناورات عسكرية في فنزويلا عقب العقوبات الأمريكية عليها - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

بدأت فنزويلا، أمس السبت، مناورات عسكرية رغم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، انطلاق المناورات التي ستستمر يومين في موقع للحرس الوطني شرقي العاصمة كاراكاس، بمشاركة 900 ألف عسكري وعنصر مسلح.

وأكد لوبيز أن ” القوات المسلحة تقف إلى جانب الحكومة ضد العقوبات التي فرضتها واشنطن أمس على بلاده “.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على حزمة عقوبات مالية ” ضخمة ” ضد فنزويلا، تشمل حظر عقد أي صفقات مع شركة النفط الحكومية “بدفسا”، التي تعد الأكبر في البلاد.