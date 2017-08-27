الآلاف يتظاهرون في روما احتجاجًا على عنف الشرطة مع لاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

تظاهر قرابة 5 آلاف شخص في العاصمة الإيطالية روما، أمس السبت، احتجاجًا على التعامل العنيف للشرطة مع لاجئين، والسعي لإجلائهم من مبنى مهجور يقيمون فيه بميدان ” الاستقلال ” بالمدينة.

وتجمع المحتجون وبينهم لاجئون وأعضاء في منظمات مدنية في ميدان ” اسكويلينو “، حاملين لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل ” نحن أناس لا نشكل خطر، ملتزمون بالقانون “.

وردد المحتجون هتافات تؤكد ضرورة أن تقوم الدولة بتأمين مكان يقطنوه بدل التصرف معهم كأنهم إرهابيون.

وقال المتظاهر البنغالي ” أختار “، ” نحن نريد النظام للجميع، نريد مكان نقيم فيه، منزل، إذن عمل، ومكان للعمل “.

وأوضح متظاهر آخر، أنه أحد الذين تم طردهم من قبل الشرطة، مطالبًا الدولة الإيطالية بتنظيم وضعهم وإيجاد عمل لهم.

وأكد رئيس منظمة “Baobab Experience”، روبيرتو فيفياني، أنهم تجمعوا اليوم لتقديم الدعم للاجئين الذين تعرضوا للعنف في ميدان “الاستقلال” بالعاصمة.

وأعرب عن ثقته بأن المظاهرة يمكنها أن تحدث تغييرات في العاصمة.

وأضاف: “يجب إظهار أن روما مدينة تحترم حقوق الإنسان الأساسية والعيش المشترك”.