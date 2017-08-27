بالفيديو.. لحظة اختطاف " الممرضة المزيفة " لـ " رضيع الخرج " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة اختطاف ” الممرضة المزيفة ” لـ ” رضيع الخرج “
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة خروج خاطفة الرضيع من مستشفى الملك خالد بالخرج، بعد اختطافها الطفل ووضعه داخل كيس، متنكرة بزي ممرضة.
وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرات المراقبة داخل المستشفى، الخاطفة وهي ترتدي عباءة يظهر من تحتها الزي الخاص بطاقم التمريض، وتحمل في يدها كيسا أبيض وضعت فيه الطفل قبل أن تستقل المصعد.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8268 ] نشر منذ 1 ساعة
اهب هبيتي الا
ابك هي وراها تتفاشح
همس ~[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 1 ساعة
وجع يوجعها كيف حطته بالكيس 😤😤
وحنا لما نشيل مولود نخاف عليه لايتاذى وهي تمرجحه بهالكيس وكأنه جماد ~
الله يشل يدينها ~
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8268 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب يطرحونك
مصيرك السجن
ودي اعرف وش جنسيتها وش دوافع الخطف
وين الحقيقة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 21 دقيقة
بس غريبة الطفل مابكى وهي نمرجه بالكيس