بالفيديو.. لحظة اختطاف " الممرضة المزيفة " لـ " رضيع الخرج " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة خروج خاطفة الرضيع من مستشفى الملك خالد بالخرج، بعد اختطافها الطفل ووضعه داخل كيس، متنكرة بزي ممرضة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرات المراقبة داخل المستشفى، الخاطفة وهي ترتدي عباءة يظهر من تحتها الزي الخاص بطاقم التمريض، وتحمل في يدها كيسا أبيض وضعت فيه الطفل قبل أن تستقل المصعد.