فرق الدراجات النارية تتمركز في الحرم لمباشرة الحالات الإسعافية - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

يعمل فريق الدراجات النارية التابع لهيئة الهلال الأحمر، في موسم الحج للاستجابة للبلاغات التي يتعثر وصول سيارة الإسعاف لها بسبب الازدحام في موسم الحج ويتم ربط فريق الدراجات النارية بغرفة العمليات عبر الجهاز اللاسلكي.

وأوضح رئيس فريق الدراجات النارية أيمن برسالي، أنه تم إدراج الدراجات النارية ضمن الخطة العامة للهيئة لتكون دعامة للخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج وقد تم تخصيص بعض المواقع لها حسب الأهمية منها 6 نقاط تمركز حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام خلال أوقات الذروة بعدد 15 فرق إسعافية تعمل على مدار 24 ساعة .

ويتكون فريق الدراجات النارية من 36 كادراً منهم 15طبيباً مجهزين بكافة التجهيزات اللازمة لمباشرة الحالات الطارئة كما أن الدراجة النارية مجهزة تجهيزات متكاملة وتحتوي على أجهزة طبية متقدمة وعدد 2 أسطوانات أكسجين صغيرة وجبائر عنقية وجبائر لتثبيت الأطراف بالإضافة إلى المواد الطبية اللازمة الأخرى لمباشرة الحالات الإسعافية مثل أزمات الربو وأزمات القلب وأمراض السكري .