موسكو تستدعي سفير مولدافيا لمبادرة بلاده بسحب القوات الروسية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في اجتماع مع سفير مولدافيا لدى روسيا اندريه نيجوتسا بعد استدعائه، بأن بلاده تعتبر مبادرة مولدافيا في الأمم المتحدة بشأن سحب قوات حفظ السلام الروسية من الأعمال العدائية التي تهدف إلى عرقلة تحسين العلاقات بين البلدين.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية السبت، أن رايابكوف لفت انتباه السفير إلى المبادرة الاستفزازية التي طرحتها مولدافيا، التي تطالب بإمكانية وضع الانسحاب الكامل للقوات العسكرية الأجنبية من إقليم مولدافيا على جدول أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان، أن روسيا تعتبر هذه الخطوة، التي تتجاهل الأسباب الحقيقية للوجود المحدود للقوات الروسية في منطقة نهر دنيستر ، بمثابة حلقة جديدة في سلسلة الأعمال العدائية التي يتبناها هؤلاء السياسيون في العاصمة كيشيناو، الذين لا يريدون تحسين العلاقات الثنائية.

يذكر أنه تم نشر قوات حفظ السلام الروسية في منطقة الصراع بما يتوافق مع الاتفاق المتعلق بمبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدافيا الموقعة مع كيشيناو في يوليو 1992، ومنذ ذلك الحين لم يقتل أحد في الأعمال العدائية هناك. وفي الوقت الحاضر تحافظ قوات حفظ السلام الروسية على السلام في المنطقة بإشراك قوات من مولدافيا وترانسنيستريا، كما أن نحو ألف جندي من المجموعة التنفيذية الروسية يحمون مستودعات الذخائر بالقرب من مستوطنة كولباسنا، وحظرت على ترانسنيستريا التخلص منها في عام 2004، بعد زيادة التوترات بين الجانبين المتعارضين.